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    У Франції арештували експілота, який хотів протаранити на літаку Нотр-Дам

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    У соборі Нотр-Дам завершили роботи зі зміцнення склепінь &ndash; це дозволить розпочати реставрацію будівлі&nbsp; - У Франції арештували експілота, який хотів протаранити на літаку Нотр-Дам
    У соборі Нотр-Дам завершили роботи зі зміцнення склепінь – це дозволить розпочати реставрацію будівлі 
    Фото: АР

    Про наміри колишнього пілота прикордонну службу сповістив один з його родичів

    У Франції заарештували колишнього пілота, який планував протаранити собор Паризької Богоматері на борту невеликого літака. Як повідомляє Le Figaro, 50-річногочоловіка затримали 7 жовтня неподалік церкви Сен-Сюльпіс у Парижі. Наразі він перебуває під вартою.

    Зазначається, що про наміри колишнього пілота прикордонну службу в департаменті Атлантичні Піренеї сповістив один з його родичів. Прикордонники ж передали цю інформацію паризькій поліції.

    «Ви побачите, що найближчими днями літак впаде на Нотр-Дам», – сказав чоловік своєму другові.

    За даними видання, затриманий має серйозні психічні проблеми, тож його, імовірно, відправлять на лікування. Раніше він працював в авіакомпаніях Air Liberté, Air Tahiti та Royal Fly.

    Раніше повідомлялося, що у соборі Нотр-Дам завершили роботи зі зміцнення склепінь – це дозволить розпочати реставрацію будівлі через два роки після пожежі.

    Нагадаємо, раніше префектура Парижа оголосила, що тимчасово закриє площу перед зруйнованим вогнем собором Нотр-Дам через «концентрації свинцевого пилу вище звичайного рівня для Парижа».

    Рівень свинцю в цьому районі знаходиться під наглядом після пожежі, яка зруйнувала собор і розплавила свинець на його історичному даху у квітні 2019 року.

    Як повідомлялося, 15 квітня 2019 року на даху собору Нотр-Дам сталася масштабна пожежа. У результаті було знищено шпиль собору. Водночас багато культурних, історичних та духовних пам’яток вдалося врятувати.

    Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.

    Теги: пожежа прикордонники літак чоловік
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    У Франції арештували експілота, який хотів протаранити на літаку Нотр-Дам