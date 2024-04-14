Ізраїль вдарив по великому об'єкту з виробництва зброї в Лівані

Винищувачі ЦАХАЛу атакували ціль у районі Набі-Чіт

ЦАХАЛ вдарив по великому об'єкту Хезболли з виробництва зброї в Лівані. Це сталося після того, як стало відомо, що удари по Ізраїлю завдавалися не лише з Ірану, а й Лівану, Іраку, Ємену. Про це Армія оборони Ізраїлю повідомила в Telegram.

«Нещодавно у відповідь на обстріли, які були випущені в бік північного Ізраїлю протягом ночі, винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по значному об’єкту з виробництва зброї Хезболли в районі Набі-Чіт, глибоко в Лівані», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 13 квітня Іран розпочав атаку на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники. А в ніч на 14 квітня Іран здійснив масований удар із використанням ракет та безпілотників по Ізраїлю. За даними ЦАХАЛу, Тегеран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет і безпілотників.

Як повідомлялося, через атаку Ірану Палата представників США наступного тижня розгляне проєкт закону із допомогою Ізраїлю. Наразі невідомо, чи йдеться саме про той пакет допомоги, який поєднує фінансування Ізраїлю з допомогою Україні та Тайваню.

Крім того, Рада безпеки ООН планує провести термінове засідання через ракетний удар Ірану по Ізраїлю.