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Іран пригрозив ще сильнішим ударом, якщо Ізраїль атакує у відповідь

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Іран пригрозив ще сильнішим ударом, якщо Ізраїль атакує у відповідь
Іран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет і безпілотників
фото: Reuters

Генштаб збройних сил Ірану назвав ціль нічного нападу на Ізраїль

Іран попередив, що відповість з іще більшою силою, якщо Ізраїль атакує країну у відповідь на удари в ніч на 14 квітня. Про це заявив посол і постійний представник Ірану в ООН Амір Саїд Іравані, цитує CNN

«Ісламська Республіка Іран без вагань здійснить своє невід'ємне право на самооборону, коли це буде потрібно. Якщо ізраїльський режим знову здійснить будь-яку військову агресію, відповідь Ірану, безсумнівно, буде сильнішою і рішучішою», – попередив постпред Ірану в ООН.

Іравані пояснив, що удари по Ізраїлю були завдані у відповідь на ізраїльську атаку 1 квітня на «дипломатичні об'єкти в Дамаску». За версією Тегерану, ця атака порушила міжнародне право і призвела до загибелі семи іранських військових радників, зокрема ключових командирів Корпусу вартових ісламської революції.

Голова генштабу збройних сил Ірану повідомив, що метою сьогоднішньої операції під назвою «Правдива обіцянка» були інформцентр на кордоні Ізраїлю та Сирії та ізраїльська авіабаза «Неватим».

Нагадаємо, що ввечері 13 квітня Іран розпочав атаку на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники. А в ніч на 14 квітня Іран здійснив масований удар із використанням ракет та безпілотників по Ізраїлю. За даними ЦАХАЛу, Тегеран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет і безпілотників.

Як повідомлялося, через атаку Ірану Палата представників США наступного тижня розгляне проєкт закону із допомогою Ізраїлю. Наразі невідомо, чи йдеться саме про той пакет допомоги, який поєднує фінансування Ізраїлю з допомогою Україні та Тайваню. 

Крім того, Рада безпеки ООН планує провести термінове засідання через ракетний удар Ірану по Ізраїлю. 

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Теги: Ізраїль Іран

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