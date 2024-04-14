Ізраїль зміг відбити атаку 300 ракет і дронів завдяки зброї, якої немає в Україні

Винищувачі F-15 і F-35 долучились до патрулювання повітряного простору над Сирією та Йорданією, що унеможливило прохід ракетного удару на територію країни

Ураження отримала тільки одна ізраїльська авіабаза, хоча наслідки не є критичними

Масовану ракетно-дронову атаку Ірану, Іраку та Ємену Ізраїль зміг відбити завдяки тим засобам, яких катастрофічно не вистачає Україні, а деяких взагалі немає. 99% з 300 ракет і дронів не досягли території країни і були збиті на шляху до цілей. Дрони були нейтралізовані різними способами до того, як вони досягли цивільних або воєнних цілей в Ізраїлі ще до досягнення ними межі ізраїльського повітряного простору, тобто збивались над територією агресорів, повідомляє Bild.

Ураження отримала тільки одна ізраїльська авіабаза, хоча наслідки не є критичними.

За повідомленням видання, насамперед спрацювала система спільного обміну розвідувальними даними між США та Ізраїлем. Використання цих даних дало можливість зорієнтувати оборону ще за добу до масованої атаки.

Одним із критеріїв успішного відбиття атаки є те, що американські військові змогли збити десятки ракет антиізраїльської коаліції за допомогою протиракетних систем «повітря – повітря». Винищувачі F-15 і F-35 також долучились до патрулювання повітряного простору над Сирією та Йорданією, що фактично унеможливило прохід ракетного удару на територію країни.

Одні з найпотужніших видів зброї, які застосовані проти Ізраїлю – крилаті ракети – невідомі сили збили над Йорданією. Чи це були дії американських військ, чи військ арабських країн, до сьогодні не відомо, однак завдяки таким діям вдалось уникнути чималих потенційних руйнувань.

Балістичні ракети були відбиті завдяки відомій високотехнологічній зенітно-ракетній розробці Ізраїлю, що знищила приблизно 90% балістики.

Нагадаємо, ввечері 13 квітня Іран розпочав атаку на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники. А в ніч на 14 квітня Іран здійснив масований удар із використанням ракет та безпілотників по Ізраїлю. За даними ЦАХАЛу, Тегеран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет і безпілотників.

Як повідомлялося, через атаку Ірану Палата представників США наступного тижня розгляне проєкт закону із допомогою Ізраїлю. Наразі невідомо, чи йдеться саме про той пакет допомоги, який поєднує фінансування Ізраїлю з допомогою Україні та Тайваню.

Крім того, Рада безпеки ООН планує провести термінове засідання через ракетний удар Ірану по Ізраїлю.