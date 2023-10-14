Тиждень від початку терору: Ізраїль уточнив кількість жертв і заручників

ЦАХАЛ здійснює вторгнення в Газу, щоб знайти викрадених ізраїльтян

Армія оборони Ізраїлю вранці в суботу, 14 жовтня, рівно через тиждень після початку нападу ХАМАС на країну, уточнила дані про заручників, які опинилися в руках у бойовиків і утримуються в Секторі Гази.

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Жертвами атаки ХАМАСу, за останніми даними, в Ізраїлі стали 1,3 тисяч людей. У Секторі Гази в результаті ударів у відповідь загинули 1,9 тис. осіб (дані місцевого МОЗ).

«На даний момент ЦАХАЛ підтверджує, що більше 120 мирних громадян утримуються в полоні в Секторі Гази терористичною організацією ХАМАС», - йдеться в заяві ізраїльської армії, опублікованій у X (твіттері).

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Палестинські джерела повідомили в п'ятницю ввечері, що ЦАХАЛ заарештував ряд членів ХАМАСу у кількох місцях на Західному березі,пише ізраїльське видання Нaaretz. Джерела додали, що під час цих заходів між військами та бойовиками почалася перестрілка, але втрат не було.

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

9 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху. Також військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

13 жовтня, солдати Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) увійшли на територію сектору Газа у рамках локальних рейдів.

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Після майже тижня смертельних авіаударів по сектору Гази, Ізраїль підкреслює, що «це – лише початок». Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.