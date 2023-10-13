Ізраїль провів локальні рейди у Секторі Гази
У рейдах були задіяні бронетанкові та піхотні війська
Сьогодні, 13 жовтня, солдати Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) увійшли на територію сектору Газа у рамках локальних рейдів. Про це заявив прессекретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, повідомляє The Times of Israel.
За його словами, у рейдах були задіяні бронетанкові та піхотні війська. Вони змогли не дати бойовикам ХАМАСу, озброєним протитанковою зброєю, проникнути на територію Ізраїлю.
«Сили виявили знахідки, які можуть допомогти у пошуках зниклих безвісти», – додав Хагарі.
Він підкреслив, що Армія оборони Ізраїлю продовжить докладати всіх зусиль для того, щоб з'ясувати інформацію про зниклих безвісти та заручників.
За даними The Times of Israel, 150-200 людей було взято в заручники ХАМАС під час атаки в суботу, 7 жовтня. На цей час ЦАХАЛ повідомив сім'ї 120 заручників про те, що їхні близькі утримуються в секторі Газа.
Нагадаємо, 9 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху. Також військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.
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