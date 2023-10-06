Теракт у селі Гроза: росіяни вбили молоде подружжя, яке влаштувало поминки
На поминальний обід до військового Андрія Козира прийшли син Денис із дружиною, дідусем, бабусею та тещею, але всі загинули
5 жовтня російські війська вдарили по кафе у населеному пункті Гроза на Харківщині, де місцеві жителі прощалися з загиблим військовослужбовцем Андрієм Козирем. Він був похований на військовому кладовищі на Дніпропетровщині, проте за рішенням сина воїна вирішили перепоховати на малій батьківщині.
Денис з батьком Андрієм до повномасштабного російського вторгнення були в Польщі, але після нападу Росії повернулися додому та стали на захист України. Під час бойових дій батько отримав смертельне поранення в шию. І був похований на Дніпропетровщині. У червні Денис звільнився зі служби за станом здоровʼя. І вирішив перепоховати тата на його батьківщині.
Зазначимо: сам Денис лише рік тому одружився з коханою дівчиною Ніною – вони побралися 14 серпня 2022 року. Дівчині було 20 років, вона працювала лаборантом у Харківській гуманітарно-педагогічній академії.
«Моя люба Ніна Валентинівна, Ніно, Нінчик... Через дев'ять днів я б написала величезне привітання з твоїм 21 днем народження, але твоє серце перестало битися в 20, і сьогодні я пишу некролог…Я дякую долі, що ці майже 4 роки, я провчилася, просиділа за однією партою, в одній хоровій партії разом з тобою. Я відкрила для неї світ волонтерства, вона закохала мене в свій народний спів, особливо піснею «Полюбила Петруся». Ми разом чудили, можливо колись і плакали, точно багато сміялися… Я могла б і можу писати про цю світлу і добру людину вічно... Але хочу сказати одне – Ніна була донором крові, тож вона продовжить жити не лише в наших серцях, а і в інших», – написала подруга дівчини Катерина Літвін.
Після перепоховання захисника на поминальний обід у місцевому кафе зібралися близько 60 людей. Загалом було запрошено 100 осіб, але дехто запізнювався, а хтось не зміг прийти через роботу. Зокрема, до кафе прийшли Денис із дружиною, дідусем, бабусею та тещею. Усі, на жаль, загинули.
Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід.
Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.
Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими без вісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні. Як заявив речник Харківської обласної прокуратури, окупанти могли вдарити по Грозі, бо думали, що там українські військові.
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