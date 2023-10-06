Теракт у селі Гроза: росіяни вбили молоде подружжя, яке влаштувало поминки

Денис та Ніна Козири одружились лише рік тому, проте загинули через удар росіян по Грозі

На поминальний обід до військового Андрія Козира прийшли син Денис із дружиною, дідусем, бабусею та тещею, але всі загинули

5 жовтня російські війська вдарили по кафе у населеному пункті Гроза на Харківщині, де місцеві жителі прощалися з загиблим військовослужбовцем Андрієм Козирем. Він був похований на військовому кладовищі на Дніпропетровщині, проте за рішенням сина воїна вирішили перепоховати на малій батьківщині.

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Денис з батьком Андрієм до повномасштабного російського вторгнення були в Польщі, але після нападу Росії повернулися додому та стали на захист України. Під час бойових дій батько отримав смертельне поранення в шию. І був похований на Дніпропетровщині. У червні Денис звільнився зі служби за станом здоровʼя. І вирішив перепоховати тата на його батьківщині.

Зазначимо: сам Денис лише рік тому одружився з коханою дівчиною Ніною – вони побралися 14 серпня 2022 року. Дівчині було 20 років, вона працювала лаборантом у Харківській гуманітарно-педагогічній академії.

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Денис та Ніна Козири: росіяни вбили їх обох

«Моя люба Ніна Валентинівна, Ніно, Нінчик... Через дев'ять днів я б написала величезне привітання з твоїм 21 днем народження, але твоє серце перестало битися в 20, і сьогодні я пишу некролог…Я дякую долі, що ці майже 4 роки, я провчилася, просиділа за однією партою, в одній хоровій партії разом з тобою. Я відкрила для неї світ волонтерства, вона закохала мене в свій народний спів, особливо піснею «Полюбила Петруся». Ми разом чудили, можливо колись і плакали, точно багато сміялися… Я могла б і можу писати про цю світлу і добру людину вічно... Але хочу сказати одне – Ніна була донором крові, тож вона продовжить жити не лише в наших серцях, а і в інших», – написала подруга дівчини Катерина Літвін.

Ніна Козир

Денис Козир

Після перепоховання захисника на поминальний обід у місцевому кафе зібралися близько 60 людей. Загалом було запрошено 100 осіб, але дехто запізнювався, а хтось не зміг прийти через роботу. Зокрема, до кафе прийшли Денис із дружиною, дідусем, бабусею та тещею. Усі, на жаль, загинули.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід.

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

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Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими без вісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні. Як заявив речник Харківської обласної прокуратури, окупанти могли вдарити по Грозі, бо думали, що там українські військові.