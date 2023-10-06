Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Теракт у селі Гроза: росіяни вбили молоде подружжя, яке влаштувало поминки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Теракт у селі Гроза: росіяни вбили молоде подружжя, яке влаштувало поминки
Денис та Ніна Козири одружились лише рік тому, проте загинули через удар росіян по Грозі
фото з відкритих джерел

На поминальний обід до військового Андрія Козира прийшли син Денис із дружиною, дідусем, бабусею та тещею, але всі загинули

5 жовтня російські війська вдарили по кафе у населеному пункті Гроза на Харківщині, де місцеві жителі прощалися з загиблим військовослужбовцем Андрієм Козирем. Він був похований на військовому кладовищі на Дніпропетровщині, проте за рішенням сина воїна вирішили перепоховати на малій батьківщині.

Денис з батьком Андрієм до повномасштабного російського вторгнення були в Польщі, але після нападу Росії повернулися додому та стали на захист України. Під час бойових дій батько отримав смертельне поранення в шию. І був похований на Дніпропетровщині. У червні Денис звільнився зі служби за станом здоровʼя. І вирішив перепоховати тата на його батьківщині.

Зазначимо: сам Денис лише рік тому одружився з коханою дівчиною Ніною – вони побралися 14 серпня 2022 року. Дівчині було 20 років, вона працювала лаборантом у Харківській гуманітарно-педагогічній академії. 

Теракт у селі Гроза: росіяни вбили молоде подружжя, яке влаштувало поминки фото 1
Денис та Ніна Козири: росіяни вбили їх обох
Денис та Ніна Козири: росіяни вбили їх обох

«Моя люба Ніна Валентинівна, Ніно, Нінчик... Через дев'ять днів я б написала величезне привітання з твоїм 21 днем народження, але твоє серце перестало битися в 20, і сьогодні я пишу некролог…Я дякую долі, що ці майже 4 роки, я провчилася, просиділа за однією партою, в одній хоровій партії разом з тобою. Я відкрила для неї світ волонтерства, вона закохала мене в свій народний спів, особливо піснею «Полюбила Петруся». Ми разом чудили, можливо колись і плакали, точно багато сміялися… Я могла б і можу писати про цю світлу і добру людину вічно... Але хочу сказати одне – Ніна була донором крові, тож вона продовжить жити не лише в наших серцях, а і в інших», – написала подруга дівчини Катерина Літвін.

Ніна Козир
Ніна Козир
Денис Козир
Денис Козир

Після перепоховання захисника на поминальний обід у місцевому кафе зібралися близько 60 людей. Загалом було запрошено 100 осіб, але дехто запізнювався, а хтось не зміг прийти через роботу. Зокрема, до кафе прийшли Денис із дружиною, дідусем, бабусею та тещею. Усі, на жаль, загинули.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід. 

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту. 

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими без вісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні. Як заявив речник Харківської обласної прокуратури, окупанти могли вдарити по Грозі, бо думали, що там українські військові.

Читайте також:

Теги: війна смерть Харківщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідери країн G20 розпочали щорічний саміт 9 вересня у столиці Індії
Саміт G20: у формулюванні щодо війни в Україні намітився прогрес
9 вересня, 09:32
«Чому ти досі не на фронті?» Військовий психолог пояснив, як відповідати на таке питання
«Чому ти досі не на фронті?» Військовий психолог пояснив, як відповідати на таке питання
1 жовтня, 10:00
Сьогодні в Росії обговорюють питання додаткової публічної хвилі мобілізації
Чи готова Росія до масштабного наступу: дані розвідки
14 вересня, 13:55
За попередніми даними, усі дроні були знищені
Удар по Одещині: скільки «Шахедів» випустили окупанти
25 вересня, 06:18
РФ надвечір запустила із Криму «Шахедів» – Повітряні сили
РФ надвечір запустила із Криму «Шахедів» – Повітряні сили
25 вересня, 21:31
У Канаді виник скандал через запрошення українського ветерана до парламенту
У Канаді виник скандал через запрошення українського ветерана до парламенту
25 вересня, 12:18
Володимир Миронюк
На фронті загинув фотограф Володимир Миронюк
30 вересня, 14:00
Росіяни почали частіше отримувати дрони і, відповідно, активніше їх застосовувати проти українських захисників
Військовий пояснив, як змінилась тактика окупантів біля Бахмута
2 жовтня, 20:30
Зеленський провів зустріч із Сунаком (відео)
Зеленський провів зустріч із Сунаком (відео)
Вчора, 20:14

Суспільство

Захисники на Донецькому напрямку отримали від «Сталевого фронту» 500 бронежилетів
Захисники на Донецькому напрямку отримали від «Сталевого фронту» 500 бронежилетів
Теракт у селі Гроза: росіяни вбили молоде подружжя, яке влаштувало поминки
Теракт у селі Гроза: росіяни вбили молоде подружжя, яке влаштувало поминки
Повістку кинули до поштової скриньки: ТЦК роз’яснив, чи потрібно йти у військкомат
Повістку кинули до поштової скриньки: ТЦК роз’яснив, чи потрібно йти у військкомат
Зеленська тепло звернулася до Кейт Міддлтон
Зеленська тепло звернулася до Кейт Міддлтон
«Я ховаюсь від війни». У Маріуполі знайдено послання дітей на стінах зруйнованих будинків
«Я ховаюсь від війни». У Маріуполі знайдено послання дітей на стінах зруйнованих будинків
Життя після війни: соціолог розповів про шість метрополісів, які сформуються на території України
Життя після війни: соціолог розповів про шість метрополісів, які сформуються на території України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Що чекає на українців при повторному в'їзді до Німеччини: детальне роз'яснення
14K
«Онуфрій сказав: «Треба потерпіти». Інтерв’ю з архімандритом УПЦ МП, який утік з Криму
13K
Про тригодинний виступ Путіна. Коротко
11K
Суддя, яка залишила на волі ґвалтівників, звернулася до правоохоронців
11K
Ексвикладачка столичного університету Більченко відкрито підтримала вбивства українців (фото)
8254
Оголені жінки і докази воєнних злочинів: хакери зламали пошту полковника росгвардії (фото)

Новини

Війська РФ завдали удару по центру Харкова
Сьогодні, 07:12
Склади, ракетні комплекси і вузли зв’язку: окупанти зазнали нищівних ударів
Сьогодні, 07:05
Анонс «Рамштайну» і готовність Трампа стати спікером Палати представників: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Канадські військові показали, як навчають українських бійців тактичної медицини
Сьогодні, 06:20
Хмарність та невеликі дощі: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:05
«Повернусь і спалю цей російський паспорт» – перехоплення ГУР
Сьогодні, 04:41

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту