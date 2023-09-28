Генерал, якого призначив Порошенко на високу посаду, програв суд Зеленському

Верховний суд розчарував екскомандувача Повітряних Сил Сергія Дроздова: призначення на таку посаду не є безстроковим

Велика палата Верховного суду поставила крапку у судовій тяганині між колишнім командувачем Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковником Сергієм Дроздовим та президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 31 серпня.

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У суді позивач оскаржував указ Зеленського, яким 9 серпня 2021 року його було звільнено з посади командувача Повітряних Сил ЗСУ. На думку генерала Дроздова, президент забрав у нього високу посаду з порушеннями законів (необґрунтовано підстав для звільнення, на момент видання спірного Указу не було затверджено положення про командувачів Повітряних Сил ЗСУ) і Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (зокрема, за міркуваннями позивача, порушено його право на повагу до приватного життя).

скріншот із сайту президента

З огляду на вказані аргументи генерал-полковник просив суд поновити його на займаній посаді, яку Дроздов обіймав з липня 2015 року до серпня 2021 року.

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Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову і зауважив: президент як Верховний Головнокомандувач ЗСУ вирішує кадрові питання, у тому числі призначає та звільняє з посад вище командування ЗСУ. А тому указ щодо звільнення генерала Дроздова є законним.

Велика палата Верховного суду також погодилася з позицією суду першої інстанції. Наголосила, що підставою для звільнення командувача Повітряних Сил ЗСУ слугував лист тодішнього міністра оборони Андрія Тарана, який 5 серпня 2021 року надійшов до Офісу президента. До листа міністр приєднав довідку про проходження служби генерал-полковника Сергія Дроздова. Після чого президент провів кадрову перестановку.

«Можна підсумувати, що звільнення Сергія Дроздова з посади командувача Повітряних Сил ЗСУ відбулося в межах повноважень Президента України, на підставі закону та у спосіб, встановлений законом», – заявив суд.

Крім цього, Феміда назвала помилковими доводи позивача стосовно того, що він має право знати причини свого звільнення, а президент зобов`язаний зазначати про них в указі. Суд пояснив: спірним Указом Зеленський звільнив Сергія Дроздова з посади вищого командування ЗСУ, а не військової служби.

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«Він не був звільнений з лав ЗСУ, він не був позбавлений права на військову службу, не позбавлений військового звання, не був обмежений у праві на професію. Його лише звільнили з певної високої командної посади на підставі та в порядку, визначеному законом… Понад те, позивач, коли був призначений на посаду командувача Повітряних Сил, не міг не розуміти, що призначення на таку посаду не є безстроковим», – розтлумачив суд.

Додамо, що судовий розгляд справи тривав два роки. Постанова Великої палати Верховного суду набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною й оскарженню не підлягає.

Як відомо, в Україні триває 582-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.