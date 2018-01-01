Ізраїль заборонив в’їзд представникам 20 неурядових організацій

У заборонений список внесені організації, які закликали до бойкоту країни через її політику щодо палестинських територій

Міністерство з безпеки і стратегічних питань Ізраїлю оприлюднило список з 20 неурядових організацій, представникам яких заборонили в'їзд в країну. Про це повідомляє DW. У список внесені організації, які, на думку ізраїльської влади, закликали до бойкоту країни через її політику щодо палестинських територій. «Ми перейшли від оборони до



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Міністр безпеки Ізраїлю Гілад Ердан

У заборонений список внесені організації, які закликали до бойкоту країни через її політику щодо палестинських територій

Міністерство з безпеки і стратегічних питань Ізраїлю оприлюднило список з 20 неурядових організацій, представникам яких заборонили в'їзд в країну.

Про це повідомляє DW.

У список внесені організації, які, на думку ізраїльської влади, закликали до бойкоту країни через її політику щодо палестинських територій.

«Ми перейшли від оборони до наступу. Організації, які виступають за бойкот, повинні знати, що держава Ізраїль буде діяти проти них, і не дозволить в'їжджати на територію країни, щоб нашкодити її громадянам», - заявив міністр безпеки країни Гілад Ердан.

У чорному списку опинилися організації, що закликали бізнес, художників і університети розірвати зв'язки з Ізраїлем і наполягали на санкції проти цієї країни. Зокрема, це «Асоціація франко-палестинської солідарності», що базується в Парижі, британська благодійна організація War on Want, «Американський комітет друзів на службі суспільству» та інші.

Наголошується, що всі ці організації нібито пов'язані з глобальним рухом «Бойкот, ізоляція і санкції» (Boycott, Divestment and Sanctions - BDS), який виступає за економічний, культурний і політичний тиск на Ізраїль з метою припинення окупації їм палестинських територій. Рух об'єднує тисячі учасників з усього світу.