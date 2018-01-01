Ізраїльські F-16 атакували об'єкти в Сирії, один літак збито

Бойові дії на півдні Сирії тривають

Представник прес-служби ЦАХАЛу підполковник Йонатан Конрікус повідомив, що в результаті атаки ізраїльських ВПС були вражені 12 сирійських та іранських військових об'єктів. Раніше прес-служба армії оборони Ізраїлю підтвердила, що ЦАХАЛ атакував іранські об'єкти в Сирії після того, як в ніч на суботу, 10 лютого, бойовий вертоліт ЦАХАЛу збив



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F-16i

Бойові дії на півдні Сирії тривають

Представник прес-служби ЦАХАЛу підполковник Йонатан Конрікус повідомив, що в результаті атаки ізраїльських ВПС були вражені 12 сирійських та іранських військових об'єктів.

Раніше прес-служба армії оборони Ізраїлю підтвердила, що ЦАХАЛ атакував іранські об'єкти в Сирії після того, як в ніч на суботу, 10 лютого, бойовий вертоліт ЦАХАЛу збив безпілотний літак іранського виробництва, запущений в бік Ізраїлю з сирійської території.

Згідно з повідомленням прес-служби ЦАХАЛу, переданому ЗМІ, сирійські системи ППО відкрили вогонь по ізраїльським літакам. Один з них, F-16i «Суфа», впав поряд з житловими будинками в долині Їзреель. Двоє пілотів встигли катапультуватися, вони вижили і доставлені в лікарню. Один з пілотів важко поранений.

Що стало причиною падіння літака, поки не повідомляється.

Сирійське державне агентство SANA повідомило, що сили ППО регулярної армії Сирії атакували ізраїльські літаки. У повідомленні стверджується, що в результаті дій сирійської ППО був вражений більш ніж один літак. SANA передає, що ізраїльські літаки рано вранці в суботу атакували військову базу в центрі Сирії. Точне місце не називається. Дамаск пов'язує воєдино дії американських військових проти сил режиму Башара Асада і дії ізраїльських ВПС, звинувачуючи США і Ізраїль в підтримці «Ісламської держави» та інших терористичних організацій.

Бойові дії на півдні Сирії тривають. На території ізраїльської частини Голанських висот неодноразово спрацьовувала система раннього оповіщення про ракетний обстріл.

Через бойові дії на ізраїльсько-сирійському кордоні на короткий час були припинені вильоти цивільних літаків з міжнародного аеропорту імені Бен-Гуріона. Крім того, кілька рейсів, що прибували до Ізраїлю, на короткий час затримали в небі над Середземним морем. В даний час аеропорт Бен-Гуріон працює за розкладом.

У зв'язку зі складною обстановкою біля кордону з Сирією були припинені польоти цивільної авіації над північними районами Ізраїлю.

Падіння літака F-16i «Суфа» стало 11-м подібним інцидентом в Ізраїлі з літаками цього класу за останні 20 років. Якщо підтвердиться, що літак був підбитий сирійськими ППО, то мова йде про перший такий інцидент за багато років.

Джерело: NEWSru.co.il