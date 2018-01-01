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    Ізраїльський пасажирський літак екстрено сів на військовій базі в Канаді

    Пасажирам довелось провести 12 годин у салоні літака на засніженій авіабазі
    Літак ізраїльської авіакомпанії El Al, який прямував з Нью-Йорка в Ізраїль, здійснив екстрену посадку на базі Військово-повітряних сил Канади. Як повідомляє ізраїльський телеканал 10.tv, пасажирський літак екстрено сів на базі ВПС Канади, через те, що на борту спрацював сигнал загоряння. [READ_MORE] Пасажирам довелось провести 12 годин
    • Сьогодні, 08:12
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    Літак&nbsp;авіакомпанії El Al
    Літак авіакомпанії El Al

    Пасажирам довелось провести 12 годин у салоні літака на засніженій авіабазі

    Літак ізраїльської авіакомпанії El Al, який прямував з Нью-Йорка в Ізраїль, здійснив екстрену посадку на базі Військово-повітряних сил Канади.

    Як повідомляє ізраїльський телеканал 10.tv, пасажирський літак екстрено сів на базі ВПС Канади, через те, що на борту спрацював сигнал загоряння.

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    Пасажирам довелось провести 12 годин у салоні літака на засніженій авіабазі, поки за ними прилетів резервний борт. Увесь цей час люди були змушені перебувати у салоні літака через лютий мороз – за бортом було -30 градусів.

    База ВПС Канади не призначена для посадки пасажирських літаків, адже тут відсутня необхідна інфраструктура.

    Як повідомлялося, у Туреччині літак ледь не зірвався у прірву та дивом уникнув падіння у море.

    Джерело: 24 канал

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