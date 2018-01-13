У Туреччині літак викотився за межі посадкової смуги та ледь не впав у море (фото)

На північному сході Туреччини літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги

Під час посадки в аеропорту турецького міста Трабзон літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги та ледь не впав у Чорне море. Під час інциденту, що трапився в ніч на неділю, 14 січня, ніхто з 162 пасажирів та членів екіпажу не постраждав, повідомили представники місцевої влади, передає інформаційна агенція AP. Літак



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На північному сході Туреччини літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги

Під час посадки в аеропорту турецького міста Трабзон літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги та ледь не впав у Чорне море. Під час інциденту, що трапився в ніч на неділю, 14 січня, ніхто з 162 пасажирів та членів екіпажу не постраждав, повідомили представники місцевої влади, передає інформаційна агенція AP.

Літак Boeing 737-800 летів рейсом внутрішнього сполучення з Анкари. Усіх, хто перебував не борту повітряного судна, евакуювали, зазначається в повідомленні. Причини інциденту поки що з’ясовуються.

More pics of Pegasus incident at Trabzon. #PC8622 pic.twitter.com/0zqLqgZDst — Turkish Air News (@AnalystTK) January 13, 2018

Нагадаємо, турецька бюджетна авіакомпанія Pegasus Airlines розглядає можливість створення дочірнього підприємства в Україні.