У Туреччині літак викотився за межі посадкової смуги та ледь не впав у море (фото)
- Сьогодні, 09:57
-
Розсилка
На північному сході Туреччини літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги
Під час посадки в аеропорту турецького міста Трабзон літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги та ледь не впав у Чорне море. Під час інциденту, що трапився в ніч на неділю, 14 січня, ніхто з 162 пасажирів та членів екіпажу не постраждав, повідомили представники місцевої влади, передає інформаційна агенція AP.
Літак Boeing 737-800 летів рейсом внутрішнього сполучення з Анкари. Усіх, хто перебував не борту повітряного судна, евакуювали, зазначається в повідомленні. Причини інциденту поки що з’ясовуються.
More pics of Pegasus incident at Trabzon. #PC8622 pic.twitter.com/0zqLqgZDst— Turkish Air News (@AnalystTK) January 13, 2018
Нагадаємо, турецька бюджетна авіакомпанія Pegasus Airlines розглядає можливість створення дочірнього підприємства в Україні.