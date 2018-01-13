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    У Туреччині літак викотився за межі посадкової смуги та ледь не впав у море (фото)

    На північному сході Туреччини літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги
    Під час посадки в аеропорту турецького міста Трабзон літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги та ледь не впав у Чорне море. Під час інциденту, що трапився в ніч на неділю, 14 січня, ніхто з 162 пасажирів та членів екіпажу не постраждав, повідомили представники місцевої влади, передає інформаційна агенція AP. Літак
    • Сьогодні, 09:57
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    На північному сході Туреччини літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги

    Під час посадки в аеропорту турецького міста Трабзон літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги та ледь не впав у Чорне море. Під час інциденту, що трапився в ніч на неділю, 14 січня, ніхто з 162 пасажирів та членів екіпажу не постраждав, повідомили представники місцевої влади, передає інформаційна агенція AP.

    Літак Boeing 737-800 летів рейсом внутрішнього сполучення з Анкари. Усіх, хто перебував не борту повітряного судна, евакуювали, зазначається в повідомленні. Причини інциденту поки що з’ясовуються.

    Нагадаємо, турецька бюджетна авіакомпанія Pegasus Airlines розглядає можливість створення дочірнього підприємства в Україні.

    Туреччина Чорне море літак
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