У Туреччині літак викотився за межі посадкової смуги та ледь не впав у море (фото)

На північному сході Туреччини літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги

Під час посадки в аеропорту турецького міста Трабзон літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги та ледь не впав у Чорне море. Під час інциденту, що трапився в ніч на неділю, 14 січня, ніхто з 162 пасажирів та членів екіпажу не постраждав, повідомили представники місцевої влади, передає інформаційна агенція AP.

Літак Boeing 737-800 летів рейсом внутрішнього сполучення з Анкари. Усіх, хто перебував не борту повітряного судна, евакуювали, зазначається в повідомленні. Причини інциденту поки що з’ясовуються.

More pics of Pegasus incident at Trabzon. #PC8622 pic.twitter.com/0zqLqgZDst