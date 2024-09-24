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Ексдиректор ЦРУ оцінив операцію Сил оборони на Курщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Ексдиректор ЦРУ оцінив операцію Сил оборони на Курщині
ЗСУ перекинули до Курської області чотири бригади, забезпечивши їх дронами, системами ППО та логістикою
фото: Генштаб ЗСУ

Відповідь Росії на прорив ЗСУ в Курській області була непослідовною і зайняла занадто багато часу

Курська операція вдарила по авторитету Кремля та продемонструвала слабкість і небоєздатність російських сил. Таку думку висловив колишній директор Центрального розвідувального управління США, американський генерал Девід Петреус в інтерв'ю «24 каналу».

ЗСУ перекинули до Курської області чотири бригади, забезпечивши їх дронами, системами ППО та логістикою, і це, за словами Петреуса, застало росіян зненацька. Операція виявилася неочікуваною навіть в умовах сучасного стеження.

Ексдиректор ЦРУ вважає, що відповідь Росії на прорив ЗСУ в Курській області була непослідовною і зайняла занадто багато часу. За його оцінками, російські війська зараз намагаються звузити зону контролю українських сил, щоб витіснити їх, зосереджуючи ресурси, які могли б бути використані на передовій, зокрема поблизу Покровська. Генерал підсумував, що операція ЗСУ в Курській області виправдовує докладені зусилля.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що хоча оцінювати остаточні підсумки Курської операції Сил оборони України ще передчасно, певні результати вже очевидні. За його словами, ця операція має кілька важливих аспектів, зокрема підняття бойового духу українських військових та демонстрацію здатності країни до наступу. 

До слова, у Курській області ЗСУ за допомогою безпілотника ліквідували командира десантно-штурмового полку ПДВ РФ підполковника Олександра Куріна із позивним «Шкіпер». 

Також повідомлялося, що російське військове командування передбачало вторгнення Збройних сил України в Курську область і протягом кількох місяців розробляло плани, щоб запобігти цьому. Про це свідчать документи МВС, ФСБ та армії Росії, якими бійці ЗСУ заволоділи в Курській області та поділилися з виданням The Guardian.

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Теги: ЦРУ Курщина фронт війна

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