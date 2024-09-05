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Путін знову заговорив про переговори: що вимагає цього разу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Путін знову заговорив про переговори: що вимагає цього разу
Триває пленарне засідання Східного економічного форуму за участі Путіна
фото: російські ЗМІ

Диктатор назвав країни, яких він бачить посередниками можливих переговорів між Україною та РФ

Російський диктатор Володимир Путін знову заговорив про те, що Росія нібито «ніколи не відмовлялася вести з Україною переговори». Мовляв, Москва готова розмовляти «на базі узгоджених у Стамбулі параметрів». Про це Путін заявив на пленарному засідання Східного економічного форуму, передають російські ЗМІ.

«Ми ніколи не відмовлялися вести з Україною переговори, але не на основі ефемерних вимог, а на основі тих документів, які були погоджені у Стамбулі», – сказав диктатор.

За його словами, «домовитись у Стамбулі з Україною вдалося», але Києву буцімто «дали команду не йти на це».

На запитання, кого Путін бачить посередником можливих переговорів між Україною та РФ, диктатор назвав Китай, Бразилію та Індію.

Також Путін повторив байку про те, що війна в Україні буцімто почалася не з ворожого вторгнення, а з «держперевороту у 2014 році», маючи на увазі Революцію Гідності.

Нагадаємо, що вчора Путін повторив тезу про те, що Росія буцімто ніколи не відмовлялася від мирних переговорів, але треба розібратися з «бандитами, які проникли на територію РФ, зокрема, у Курську область».

До слова, держагентства Росії із проведення опитувань громадської думки визнають сплеск невдоволення російським диктатором Володимиром Путіним серед росіян. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Фонд «Громадська думка», російська державна соціологічна установа, опублікував 30 серпня опитування, проведене 25 серпня, яке показало, що 28% респондентів висловили обурення або незадоволення діями російської влади за останній місяць. За даними експертів, це більш ніж 25% і 18% в опитуваннях, проведених цим фондом 11 серпня і 28 липня відповідно.

Теги: путін переговори Україна війна росія

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