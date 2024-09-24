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Росія відмовляється евакуювати своїх громадян із Курщини, – речник комендатури ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росія відмовляється евакуювати своїх громадян із Курщини, – речник комендатури ЗСУ
До комендатури ЗСУ телефонує багато людей, чиї родичі залишилися на території Курської області
фото: Медуза

Жителі Курщини звертаються по допомогу до комендатури Сил оборони

Росія відмовляється допомагати своїм громадянам, які залишились у Курській області. Через це жителі Курщини звертаються по допомогу до комендатури Сил оборони. Про це повідомив речник комендатури Збройних сил України в Суджі Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз до комендатури телефонує багато людей з різних куточків – і з Росії, і з Білорусі, і з Франції, і з Польщі, чиї родичі залишилися на території Курської області. 

«Вони зверталися в усі можливі інстанції в російській федерації, але отримали відмову», – розповів Дмитрашківський.

Речник комендатури додав, що, за словами однією з жінок, в російських інстанціях їй заявили, що проблеми тих, хто перебуває підконтрольній українським воїнам території Курської області – їх не обходять.

«Нещодавно зателефонувала жінка з Білорусі, яка повідомила, що їй сказали, що люди, які залишились на тій ділянці території Росії, яку контролюють Збройні Сили, – це не їхні проблеми, і займатися евакуацією вони не будуть», – розповів речник.

Нагадаємо, на думку ексдиректора Центрального розвідувального управління США, американського генерала Девіда Петреуса, Курська операція вдарила по авторитету Кремля та продемонструвала слабкість і небоєздатність російських сил.  ЗСУ перекинули до Курської області чотири бригади, забезпечивши їх дронами, системами ППО та логістикою, і це, за словами Петреуса, застало росіян зненацька. Операція виявилася неочікуваною навіть в умовах сучасного стеження.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що хоча оцінювати остаточні підсумки Курської операції Сил оборони України ще передчасно, певні результати вже очевидні. За його словами, ця операція має кілька важливих аспектів, зокрема підняття бойового духу українських військових та демонстрацію здатності країни до наступу. Про це він розповів в інтерв'ю для The New Yorker. Глава держави пояснив, що Україна прагне показати своїм партнерам і світові, що здатна не тільки оборонятися, але й переходити в наступ. Операція також має на меті довести, чого може досягти українська армія за умов належного забезпечення ресурсами. Однак, за його словами, мова йде не лише про військові досягнення.

До слова, у Курській області ЗСУ за допомогою безпілотника ліквідували командира десантно-штурмового полку ПДВ РФ підполковника Олександра Куріна із позивним «Шкіпер».

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Теги: росія війна россия Курщина

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