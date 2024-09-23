Зеленський розкрив ключові мотиви операції ЗСУ у Курській області

Глава держави повідомив, що Курська операція сповільнила наступ росіян у Донецькій області

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоча оцінювати остаточні підсумки Курської операції Сил оборони України ще передчасно, певні результати вже очевидні. За його словами, ця операція має кілька важливих аспектів, зокрема підняття бойового духу українських військових та демонстрацію здатності країни до наступу. Про це він розповів в інтерв'ю для The New Yorker.

Глава держави пояснив, що Україна прагне показати своїм партнерам і світові, що здатна не тільки оборонятися, але й переходити в наступ. Операція також має на меті довести, чого може досягти українська армія за умов належного забезпечення ресурсами. Однак, за його словами, мова йде не лише про військові досягнення.

Президент зазначив, що операція демонструє українським партнерам рішучість України та її здатність здійснювати сміливі кроки навіть у складних умовах. Він додав, що в умовах, коли Росія посилює свої позиції на сході, Україна повинна не просто чекати на додаткову допомогу від партнерів, а діяти активно.

«Уявіть, що ви ведете важку війну, не отримуєте достатньої допомоги, і водночас намагаєтеся підтримувати бойовий дух. На сході ініціатива у росіян – вони захопили частину Харківської області та готуються атакувати Суми. Ви повинні щось зробити, щось більше, ніж просто нескінченно звертатися до партнерів за підтримкою. Який у вас вибір? Мовчки розвести руками чи спробувати зробити сміливий крок?» – пояснив президент.

Щодо результатів операції, Зеленський підкреслив, що наразі важко сказати, чи увійде вона в історію як успішна або невдала. Проте вже зараз можна стверджувати, що певні тактичні цілі досягнуті. Зокрема, російська армія була змушена перекинути близько 40 тис. своїх солдатів з лінії фронту в Україні до Курської області. Це, за словами президента, дозволило українським військовим на сході відзначити зменшення частоти атак на їхні позиції.

Водночас Зеленський застеріг від надмірного оптимізму щодо значення цієї операції. Він підкреслив, що це не фінал війни і не «крах Путіна», проте важливий крок, який став сигналом для міжнародної спільноти. Особливо це стосується країн Глобального Півдня, яким Україна продемонструвала, що заяви Путіна про повний контроль над ситуацією не відповідають дійсності.

Зеленський також зазначив, що хоча багато росіян і далі відмовляються визнавати реальність, операція змусила деяких замислитися над тим, що Путін не поспішає захищати власну територію, а натомість продовжує концентрувати зусилля на війні в Україні.

Нагадаємо, Зеленський разом із першою леді прибув до США.