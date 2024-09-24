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Окупанти могли атакувати Запоріжжя рідкісними авіабомбами – Defense Express

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти могли атакувати Запоріжжя рідкісними авіабомбами – Defense Express
ФАБ-500Т було створено за радянських часів
скріншот з відео

Росіяни могли оснастити ФАБ-500Т уніфікованим модулем планування та корекції

Російські сили могли вдарити по Запоріжжю авіабомбами ФАБ-500Т. Про це повідомляє Defense Express.

Так, аналітики звернули увагу на відео роботи саперів біля Запоріжжя, які знешкоджували російську авіабомбу, ймовірно, присутня ФАБ-500Т. Її росіяни могли оснастити уніфікованим модулем планування та корекції (УМПК).

За даними журналістів, ФАБ-500Т було створено за радянських часів та призначено для застосування за допомогою розвідувально-ударних літаків МіГ-25РБ. «Т» у назві авіабомби означає «термостійка» – корпус бомби повинен був витримувати температурні навантаження, оскільки МіГ-25РБ міг набирати швидкість до 3 тис. км/год.

Як з'ясувало Defense Express, ФАБ-500Т могла летіти на відстань до 30-40 км за умови необхідного розгону літака-носія. Тепер уніфікований модуль планування та корекції дозволяє бомбі летіти ще далі. Ймовірно, росіяни відновили виробництво таких авіабомб на своїх заводах, оскільки у березні пропагандисти публікували відповідні кадри.

Defense Express допускає, що при оснащенні ФАБ-500Т уніфікованим модулем планування та корекції радіус дії бомби стає значно більшим, ніж 70 км – поки що це «стандартна» дальність польоту для авіабомб окупантів.

Нагадаємо, що пізно ввечері 22 вересня російські війська атакували Запоріжжя з повітря. Рятувальники, які прибули на місце події, евакуювали мешканців пошкоджених будинків та загасили пожежу, що виникла в автомобілі та на балконі однієї з квартир. Кількість постраждалих сягнула 22 осіб.

Згодом пізно ввечері 23 вересня ворог завдав масованих авіаударів по Запоріжжю. Загинув чоловік, кількість поранених збільшилася до шести, серед них двоє дітей.

До відома, 22 вересня окупанти вперше атакували керованими авіабомбами Запоріжжя. Очільник ОВА Іван Федоров наголосив, що жителі Запоріжжя тепер мають бути більш обачними під час повітряних тривог. Зокрема, перебувати в укриттях, але якщо це неможливо – дотримуватися правил двох стін та уважно слідкувати за повідомленнями на офіційних джерелах інформації.

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Теги: війна окупанти Запоріжжя зброя озброєння

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