Скільки Україна мобілізує людей щомісячно? Газета The New York Times відповіла

Мобілізаційний поштовх поки не суттєво зміцнив українські сили на полі бою, йдеться у матеріалі газети

Україна мобілізує щомісяця приблизно стільки осіб, скільки російська армія

Україна мобілізує в армію до 30 тис. осіб на місяць, що у два-три рази більше, ніж було взимку. Про це заявив експерт, на умовах анонімності, газеті The New York Times.

«Українська влада відмовилася поділитися цифрами щодо призову, посилаючись на те, що ця інформація є конфіденційною. Троє військових експертів, яким відомі ці цифри, сказали, що з травня, коли набув чинності новий закон про мобілізацію, Київ призиває до 30 тис. осіб на місяць», – йдеться у матеріалі.

За словами експертів, це у два-три рази більше, ніж протягом останніх зимових місяців, і приблизно стільки ж, скільки щомісяця призиває російська армія. Незалежно підтвердити цю цифру не вдалося.

Нагадаємо, у мобільному застосунку «Резерв+» тепер доступний електронний військово-обліковий документ.

Як повідомлялося, громадяни, які ухиляються від військового обліку, а також стосовно яких відсутня жодна інформація в інших реєстрах, можуть отримати штраф. Із метою виявлення порушників представники ТЦК можуть перевіряти документи на вулиці.

Раніше стало відомо, що в Україні стало можливим оформити військово-обліковий документ з QR-кодом у ЦНАП всього за 15 хвилин.