Прем'єр-міністр Ірландії пообіцяв нову допомогу Україні: підсумки зустрічі із Зеленським

Володимир Зеленський і Саймон Гарріс домовилися про візит прем’єр-міністра Ірландії до Києва

Володимир Зеленський у Шенноні зустрівся з Прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом. Про це інформує Офіс президента.

«Дякую за співчуття, висловлені з приводу російської атаки на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. Такі злочини доводять одне: ми потребуємо ще більше допомоги партнерів. І ми були б дуже вдячні, якби ви взяли на лікування до Ірландії українських дітей, що мають онкологічні захворювання і не можуть продовжувати лікування в Україні», – сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив підтримку Саміту миру з боку Ірландії та розповів про кроки для реалізації його рішень, як-от проведення конференцій щодо ядерної та продовольчої безпеки, а також звільнення всіх полонених і депортованих.

Володимир Зеленський у Шенноні зустрівся з Прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом фото: Офіс президента

Глава держави подякував тішоку Ірландії за готовність докладати особистих зусиль для повернення українських дітей додому. Лідери обговорили кроки для посилення уваги світу до злочину їхньої незаконної депортації Росією.

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Володимир Зеленський і Саймон Гарріс домовилися про візит прем’єр-міністра Ірландії до Києва цього року та посилення роботи над двосторонньою безпековою угодою, щоб мати змогу підписати її, відвідавши українську столицю.

Під час зустрічі Президент передав потребу в будівництві укриттів для наших навчальних закладів.

Під час зустрічі Президент передав потребу в будівництві укриттів для наших навчальних закладів фото: Офіс президента

Також обговорили продовження співпраці в розмінуванні та кібербезпеці й переговорний процес нашої держави про вступ до ЄС. Володимир Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена в досвіді та консультативній підтримці Ірландії.

Саймон Гарріс також оголосив, що Ірландія внесе 7 млн євро до Європейського інвестиційного банку до фонду «ЄС для України», який фінансує допомогу для забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки українських біженців. Про це пише Irish Independent.

Ірландський прем'єр заявив, що його країна підтримує прагнення України до членства в ЄС фото: Офіс президента

Ірландський прем'єр заявив, що його країна підтримує прагнення України до членства в ЄС та підтвердив членство Ірландії у міжнародній коаліції щодо повернення приблизно 20 000 українських дітей, насильно вивезених до Росії та Білорусі після початку війни.