Головна Країна Політика
search button user button menu button

Прем'єр-міністр Ірландії пообіцяв нову допомогу Україні: підсумки зустрічі із Зеленським

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Прем'єр-міністр Ірландії пообіцяв нову допомогу Україні: підсумки зустрічі із Зеленським
Зеленський подякував тішоку Ірландії за готовність докладати особистих зусиль для повернення українських дітей додому
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський і Саймон Гарріс домовилися про візит прем’єр-міністра Ірландії до Києва

Володимир Зеленський у Шенноні зустрівся з Прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом. Про це інформує Офіс президента.

«Дякую за співчуття, висловлені з приводу російської атаки на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. Такі злочини доводять одне: ми потребуємо ще більше допомоги партнерів. І ми були б дуже вдячні, якби ви взяли на лікування до Ірландії українських дітей, що мають онкологічні захворювання і не можуть продовжувати лікування в Україні», – сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив підтримку Саміту миру з боку Ірландії та розповів про кроки для реалізації його рішень, як-от проведення конференцій щодо ядерної та продовольчої безпеки, а також звільнення всіх полонених і депортованих.

Володимир Зеленський у Шенноні зустрівся з Прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом
Володимир Зеленський у Шенноні зустрівся з Прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом
фото: Офіс президента

Глава держави подякував тішоку Ірландії за готовність докладати особистих зусиль для повернення українських дітей додому. Лідери обговорили кроки для посилення уваги світу до злочину їхньої незаконної депортації Росією.

9 фото
На весь екран

Володимир Зеленський і Саймон Гарріс домовилися про візит прем’єр-міністра Ірландії до Києва цього року та посилення роботи над двосторонньою безпековою угодою, щоб мати змогу підписати її, відвідавши українську столицю. 

Під час зустрічі Президент передав потребу в будівництві укриттів для наших навчальних закладів.

Під час зустрічі Президент передав потребу в будівництві укриттів для наших навчальних закладів
Під час зустрічі Президент передав потребу в будівництві укриттів для наших навчальних закладів
фото: Офіс президента

Також обговорили продовження співпраці в розмінуванні та кібербезпеці й переговорний процес нашої держави про вступ до ЄС. Володимир Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена в досвіді та консультативній підтримці Ірландії.

Саймон Гарріс також оголосив, що Ірландія внесе 7 млн євро до Європейського інвестиційного банку до фонду «ЄС для України», який фінансує допомогу для забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки українських біженців. Про це пише Irish Independent.

Ірландський прем'єр заявив, що його країна підтримує прагнення України до членства в ЄС
Ірландський прем'єр заявив, що його країна підтримує прагнення України до членства в ЄС
фото: Офіс президента

Ірландський прем'єр заявив, що його країна підтримує прагнення України до членства в ЄС та підтвердив членство Ірландії у міжнародній коаліції щодо повернення приблизно 20 000 українських дітей, насильно вивезених до Росії та Білорусі після початку війни.

Теги: міністр Ірландія Володимир Зеленський Україна Охматдит президент Офіс президента звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Увага до України відкриває безпрецедентні економічні можливості для розвитку»
Україна попри війну залишається країною з безмежним потенціалом та сприятливим інвестиційним середовищем
5 липня, 07:16
Володимир Зеленський зазначив, що примусити Росію до миру можна двома шляхами. Перший – дипломатичний, другий – міцна оборона й потужна армія
Пошук миру з виглядом на Альпи. Фінальний пейзаж тема №1
16 червня, 21:53
Міністр оборони охарактеризував Китай як «регулятор», що збільшує конфронтацію, але підкреслив, що Тайвань ніколи не прагнув війни
Міністр оборони Тайваню відреагував на численні застереження щодо нападу Китаю
17 червня, 11:12
На запитання, хто і як вирішує щодо бронювання того чи іншого медика, міністр зазначив, що саме керівник певного медзакладу подає відповідні списки
«Медики є військовозобов'язаними»: Ляшко прокоментував ситуацію з бронюванням лікарів
20 червня, 12:29
Україна втратила внаслідок останніх ударів Москви близько 9 гігават генеруючих потужностей
Україна втратила стільки електроенергії, скільки споживають чотири країни ЄС – «Укренерго»
25 червня, 00:13
Окупанти зруйнували два приватних будинки у Харкові
Росіяни атакували Харків КАБами: з-під завалів врятовано дитину
3 липня, 16:33
У жовтні Північна Корея передала росії велику партію військового обладнання та боєприпасів для використання під час війни проти України
Військова співпраця КНДР і РФ: Південна Корея проведе розмову із НАТО
7 липня, 10:20
Зеленський загадав про безпекові угоди та анонсував у межах саміту узгодження документа щодо України
Зеленський назвав ключові питання засідання Ради Україна-НАТО
11 липня, 21:49
Денисюк заявила, що це необхідно для запровадження ринкової концепції відновлюваної енергетики
Кабмін знайшов механізм стимулювання інвестицій у зелену енергетику
9 липня, 15:45

Політика

Прем'єр-міністр Ірландії пообіцяв нову допомогу Україні: підсумки зустрічі із Зеленським
Прем'єр-міністр Ірландії пообіцяв нову допомогу Україні: підсумки зустрічі із Зеленським
Зеленський після США прилетів до Ірландії
Зеленський після США прилетів до Ірландії
Стефанішина розповіла, коли Україна може отримати запрошення на вступ до НАТО
Стефанішина розповіла, коли Україна може отримати запрошення на вступ до НАТО
ЗСУ зможуть провести масштабний контрнаступ до 2025 року? Аналітики відповіли
ЗСУ зможуть провести масштабний контрнаступ до 2025 року? Аналітики відповіли
Стало відомо, яку країну відвідає Зеленський наступного тижня
Стало відомо, яку країну відвідає Зеленський наступного тижня
Бельгія поставить Україні 30 літаків F-16, але є нюанс
Бельгія поставить Україні 30 літаків F-16, але є нюанс

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
«Спроби вбити були». Буданов розповів про замахи на Путіна
24K
Коли і як ЗСУ звільнять окуповані території: прогноз аналітиків
17K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
13K
Демографічна криза: скільки людей залишиться в Україні через 10 років
6609
Мобілізований Вакарчук вирушає у світовий благодійний тур
5655
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
Сьогодні, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
Сьогодні, 15:45
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
Сьогодні, 15:39
Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
Вчора, 16:23
Фонд Ріната Ахметова передав лікарні «Охматдит» сучасні реанімобілі
Вчора, 14:27
Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
11 липня, 13:51

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua