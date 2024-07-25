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У Харкові завершилась найдовша повітряна тривога

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Харкові завершилась найдовша повітряна тривога
На Харківщині понад 74 діб тривають тривоги у Липецькій та Вовчанській громадах
фото з відкритих джерел

У Харкові тривога тривала дві доби, дві години та 31 хвилину

У Харкові завершилась найдовша повітряна тривога від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Вона тривала понад дві доби.

Зокрема, повітряна тривога у Харкові була оголошена о 18:31 23 липня, у вівторок. Вона тривала дві доби, дві години та 31 хвилину.

Натомість відбій тривоги було оголошено лише о 21:02 у четвер, 25 липня.

Окрім того, станом на 25 липня на Харківщині понад 74 діб тривають тривоги у Липецькій та Вовчанській громадах – їх оголосили ще 12 травня.

У Харкові тривога тривала дві доби, дві години та 31 хвилину
У Харкові тривога тривала дві доби, дві години та 31 хвилину
скріншот

Нагадаємо, 44 176 разів із початку повномасштабного вторгнення РФ в різних містах України оголошували повітряну тривогу.

Найбільше тривог оголошували в Донецькій області – 4822. У Києві тривога хоча б раз лунала у 62% днів широкомасштабного вторгнення.

До слова, у 2023 році повітряна тривога в Україні оголошувалася понад 16 300 разів. За підрахунками аналітиків, торік найбільше сирена вила у серпні – 1920 разів. Натомість у квітні їх налічили найменше – 796. Однак цей місяць відзначився іншим рекордним показником. Саме у квітні була найдовша середня тривалість повітряної тривоги – дві години 39 хвилин.

Теги: окупанти війна Харківщина Харків обстріл тривога

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