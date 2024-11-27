Як змінилось ставлення до українських біженців у Литві: дані опитування

У Литві прихильно ставляться до біженців з України

Ставлення литовців до мігрантів погіршується, але до українців ставлення найбільш прихильне

Незважаючи на загальне погіршення ставлення до мігрантів у Литві, українці продовжують залишатися найбільш прихильною групою серед інших. Про це свідчать результати опитування, проведене компанією Spinter Tyrimai на замовлення Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) у Литві, пише LRT.

Українці отримали найвищу оцінку прихильності – майже 7 балів із 10. Водночас на другому місці опинилися мігранти з Білорусі (5/10), а на третьому – трудові мігранти з Центральної Азії (4,83/10).

Зазначається, що менш сприятливі оцінки отримали мігранти з Близького Сходу (4,13/10) та ті, хто в’їхав через білоруський кордон у 2021 році (3,73/10).

На думку голови МОМ у Литві Ейтвідаса Бінґяліса, позитивне ставлення до українців пояснюється їхньою успішною інтеграцією. Він додав, що українські біженці та мігранти активно вивчають литовську мову, працюють або відкривають власний бізнес, що сприяє адаптації в суспільстві.

Повідомляється, що 65% респондентів назвали курси литовської мови найважливішим заходом інтеграції для українців. Інші пріоритетні дії включають:

допомогу в оформленні документів (40%),

організацію освітніх заходів для дітей (31%),

професійну підготовку та оцінку навичок (29%).

Окрім цього, половина опитаних підтримують ідею, щоб українці, які інтегрувалися, залишилися в Литві після завершення війни.

Ще 34% не проти, якщо це буде їхнє особисте рішення. Однак кожен десятий вважає, що українці мають повернутися на батьківщину після війни.

Наразі у Литві проживає понад 74 тис. українців, більшість із яких переїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше стало відомо, що вільнюський офіс Міжнародної організації міграції (МОМ Литва) надасть одноразові виплати в розмірі 176 євро новоприбулим біженцям з України.