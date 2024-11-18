МЗС Литви про підтримку України: Стратегія Європи провалилася

За словами очільника зовнішньополітичного відомства Литви, нова стратегія для підтримки України має базуватися на аспекті силі

Ландсбергіс вважає, що «мир через деескалацію – це провал і це провальна стратегія»

Стратегія Європейського Союзу щодо підтримки України, яка передбачала тактику деескалації, виявилася неефективною. Натомість Європі потрібна нова стратегія. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс, повідомляє LRT.

«Я вважаю, що ми підійшли до того моменту, коли можна сказати, що стратегія того, як ми допомагали Україні протягом трьох років, майже тисячі днів, провалилася. Мир через деескалацію – це провал і це провальна стратегія. Нам потрібна нова», – сказав він.

Однак міністр закордонних справ Литви не вважає, що стратегія повинна базуватися на дипломатії. «Нам потрібна стратегія, яка б виходила з сили. І коли я говорю про силу, я говорю про зброю, я говорю про реальне зняття всіх обмежень», – пояснив Ландсбергіс.

Нагадаємо, найближчим часом Литва передасть Збройним силам України новий пакет військової допомоги. Країна також планує продовжувати підтримку України і в наступному році.

Як повідомлялося, Франція та Велика Британія дозволили Україні завдати удару вглиб російської території за допомогою своїх ракет Scalp/Storm Shadow. Про це писало Le Figaro, однак згодом публікацію було видалено.

Раніше з'явилася інформація про те, що президент США Джо Байден дозволив використання Україною американських ракет великої дальності для ударів усередині Росії.

До слова, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що італійське озброєння у війні проти Російської Федерації може бути застосовано тільки на українській території.