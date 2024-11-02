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Українські біженці в Литві зможуть отримати одноразову грошову допомогу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Українські біженці в Литві зможуть отримати одноразову грошову допомогу
Литва надасть фінансову допомогу деяким біженцям з України
фото: AP nuotr

Українці у Литві зможуть розраховувати на одноразові виплати в розмірі 176 євро

Вільнюський офіс Міжнародної організації міграції (МОМ Литва) надасть одноразові виплати в розмірі 176 євро новоприбулим біженцям з України. Про це пише LRT.

«Наразі кількість прибулих, природно, зменшилася, але щотижня ми приймаємо кілька десятків українців, що рятуються від жахів війни, і їм, безумовно, потрібна насамперед фінансова допомога. Тому ми забезпечимо вразливим біженцям війни одноразові виплати на найнеобхідніші витрати», – заявив глава МОМ у Литві Ейтвідас Бінгяліс.

Повідомляється, що підтримку буде надано громадянам України або третіх країн, які вперше прибули до Литви з України і перетнули зовнішній кордон Європейського Союзу (ЄС) не раніше 40 календарних днів тому.

Охочі отримати виплату мають зареєструватися в Департаменті міграції для отримання посвідки на тимчасове проживання в Литві, крім того, вони мають відповідати певним критеріям.

Допомогу нададуть самотнім батькам або опікунам, які прибули з однією або кількома дітьми до 18 років, сім'ям із трьома і більше дітьми до 18 років, сім'ям із дитиною з обмеженими можливостями до 18 років (підтримку нададуть дітям і дорослим), вагітним жінкам, особам 60 років і старшим, а також особам з обмеженими можливостями.

До слова, з вересня у Литві припинили діяти пільги на працевлаштування іноземців без статусу тимчасового захисту, які не можуть повернутися до України.Згідно з указом міністра внутрішніх справ Литви Агні Білотайте, з 1 вересня перестали діяти пільги, які дозволяли українцям не отримувати дозвіл на працевлаштування, якщо вони відповідали низці умов

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Теги: соцвиплати гроші українці пільги біженці кордон Литва

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