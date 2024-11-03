Мінекономіки підказало українцям, як можна витратити «тисячу від Зеленського»

Завдяки зимовій програмі «єПідтримка» кожен, хто отримає 1000 грн від держави, зможе підтримати цими коштами армію

Зимова програма «єПідтримка» має стати дієвим механізмом допомоги українській армії. Про це йшлося під час зустрічі першої віцепрем’єр-міністерки України – міністерки економіки України Юлії Свириденко з найбільшими благодійними фондами та волонтерськими організаціями, інформує пресцентр Мінекономіки.

За її словами, наразі Україна має два великих напрями фінансування. Перший – це оборона, зокрема зарплати військових, які фінансуються коштом наших внутрішніх ресурсів, зокрема податків. Другий – це соціальні виплати та всі інші бюджетні видатки.

«Сектор оборони та зарплати військових – це основний пріоритет для фінансування. Завдяки зимовій програмі «єПідтримка» кожен, хто отримає 1000 грн від держави, зможе підтримати цими коштами армію через благодійні фонди та волонтерські організації. Кошти будуть зараховані людям на картку «Національний кешбек», після чого ви можете перетворити цю тисячу на дрони та РЕБи для нашої армії», – зазначила Свириденко.

Вона подякувала волонтерам та благодійним фондам, які вже включилися у комунікацію програми «єПідтримка» та «Національний кешбек», а також закликала активніше розповідати громадянам про важливість цих ініціатив.

«Я бачу правильну комунікацію від військового середовища – якщо ти не знаєш, як витратити тисячу, або вона тобі не потрібна – відкрий картку «Національний кешбек» та задонать на ЗСУ. Фонд «Повернись живим» уже активно закликає до того, щоб «Національний кешбек» став національним донатом. Рішення витрачати «єПідтримку» на армію надзвичайно важливе, бо, на жаль, зараз рівень донатів нижчий ніж на початку вторгнення», – додала міністерка.

Нагадаємо, ідея «єПідтримки» виникла через те, що Україна отримала закордонну допомогу, на яку навіть не розраховувала.

Раніше повідомлялося, що Уряд 1 грудня запровадить нову програму фінансової підтримки. Вона передбачає, що кожен українець зможе отримати 1 тис. грн. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

До слова, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень через додаток «Дія». У 2022 році гроші з «єПідтримки» можна було витрачати на будь-які продукти чи товари без обмежень. Крім того, можна переказувати гроші на інші карти.

Як відомо, станом на 1 липня 2024 року українці заборгували мікрофінансовим організаціям понад 14,5 млрд грн. Від початку року борг збільшився на 5,23 млрд грн (56%).