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«Доведеться підписувати капітуляцію»: ветеран ЗСУ зробив різку заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
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«Доведеться підписувати капітуляцію»: ветеран ЗСУ зробив різку заяву
За словами Найєма, на фронті для України зараз «не все добре»
фото: скріншот із відео

Масі Найєм закликав українців іти до війська

Українці мають мобілізуватися, їм слід подумати над тим, що вони можуть втратити, якщо фронт завалиться. Таку думку висловив ветеран російсько-української війни та адвокат Масі Найєм в ефірі LB live.

«Я б сказав суспільству таке: якщо ви, 160 тисяч людей, не прийдете мобілізуватися протягом наступних двох місяців, ми підписуємо капітуляцію. Тому що це чесна відповідь. Ви ж не хочете йти воювати, але хтось це має робити, – зазначив він. – Не хочете? Вам не цінне те, що ви зараз маєте? Просто подумайте над тим, що ви втратите, якщо фронт впаде».

Найєм додав, що три роки на «нулі» або загалом у армії – це занадто багато, і він розуміє, як складно тим, хто продовжує служити з першого дня широкомасштабного вторгнення РФ.

За його словами, на фронті для України зараз «не все добре»: «Не настільки, щоб збожеволіти і здатися, але настільки, щоб мобілізуватися і згадати відчуття березня 2022-го року. Якщо цього не станеться, ще більше українців загине, перш ніж ми переможемо».

Раніше народний депутат Роман Костенко, який є секретарем Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, заявив про необхідність мобілізації 500 тис. громадян через поточну ситуацію на фронті. 

Як повідомлялося, минулого тижня 853 українці звернулися до центрів рекрутингу, і 197 із них вже зробили перші кроки до служби в Силах оборони.

До слова, Кабінет міністрів України затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства. Відтепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему.

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Теги: депутат ветеран адвокат українці роман фронт Роман Костенко

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