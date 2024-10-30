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Українець раптово помер під час затримання поліцією в Польщі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Українець раптово помер під час затримання поліцією в Польщі
Коли жінка-поліцейський і патрульний вирішили відвезти чоловіка до поліцейської дільниці, щоб встановити його особу, той почав чинити опір
фото: RMF FM

Прокуратура вже розпочала розслідування за фактом ненавмисного вбивства українця

У Польщі, в Опольському воєводстві, 48-річний українець помер під час спроби правоохоронців надягти на нього кайданки через агресивну поведінку. Про це повідомляє RMF FM. 

Зазначається, що інцидент відбувся після того, як співробітники поліції приїхали на виклик власника однієї з компаній у Кшивізні.  48-річний чоловік хотів влаштуватися до нього на роботу в компанію. Під час розмови, як повідомляється, він став поводитися агресивно, зав'язалася бійка, і підприємець зателефонував до служби порятунку.

Коли на місце події прибули співробітники поліції, чоловік відмовився представитися і не реагував на команди правоохоронців, хоча, за словами поліцейських, розмовляв із ними польською мовою.

Коли жінка-поліцейський і патрульний вирішили відвезти чоловіка до поліцейської дільниці, щоб встановити його особу, той почав чинити опір.

«Співробітники у формі намагалися надіти на нього кайданки і використовували різні прийоми. Раптово 48-річний чоловік втратив свідомість. Було викликано швидку допомогу, але медикам не вдалося відновити життєві функції чоловіка», - пише RMF FM.

Прокуратура вже розпочала розслідування за фактом ненавмисного вбивства. Призначено розтин, токсикологічну та гістопатологічну експертизи.

Нагадаємо, Воєводський суд Вроцлава виніс вироки у справі вбивства 25-річного українця Дмитра Никифоренка у витверезнику Вроцлава. Семеро обвинувачених отримали терміни від 1,5 до 5 років ув’язнення. Серед засуджених – четверо колишніх поліцейських, лікар та четверо працівників Вроцлавського центру допомоги особам у стані алкогольного сп’яніння. Ще двох підозрюваних виправдали. 

За інформацією Польського агентства преси, найсуворіші вироки суд виніс двом колишнім співробітникам поліції. Вони отримали по п’ять років позбавлення волі. Лікар отримав три роки ув’язнення, а двоє інших колишніх поліцейських і двоє співробітників центру – від 1,5 року до чотирьох років позбавлення волі.

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Теги: Польща смерть українці

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