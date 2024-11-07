Вибухи посилок в Європі. Литва шукає «російський слід»

У Литві затримані підозрювані, що могли організовувати відправку посилок, що спалахують

У Литві кілька людей затримано у зв'язку з займанням посилок у поштових логістичних центрах на території ЄС. Про це пише Deutsche Welle.

Як повідомила прокуратура у Вільнюсі, підозрюваних вважають причетними до відправки посилок із займистим вмістом з Литви до інших західних країн.

Радник президента Литви з національної безпеки Кястутіс Будрис вважає, що за інцидентами стоїть російська військова розвідка – Головне управління Генштабу РФ. «Ми повинні нейтралізувати і розбити джерело (зловмисних операцій, – «Главком»). І ми знаємо, хто стоїть за цими операціями», – йдеться у публікації.



У свою чергу генпрокурор Литви Ніда Грускіне, виступивши перед журналістами у Вільнюсі, вказала, що розслідування ведеться інтенсивно і в ньому беруть участь і інші країни. Подальших подробиць вона не навела.

За повідомленнями ЗМІ, 22 липня інцидент із запаленням посилки стався у логістичному центрі компанії DHL поблизу британського міста Бірмінгема. Пожежні служби змогли тоді загасити вогонь, при цьому ніхто не постраждав. У Сполученому Королівстві було розпочато розслідування.

Аналогічний інцидент стався також у липні у Німеччині. За даними провідної розслідування федеральної прокуратури, посилка спалахнула у вантажному центрі DHL в аеропорту Лейпцига. Як підкреслив тоді голова Федерального відомства з охорони конституції Томас Хальденванг, спалах на борту літака міг би призвести до його аварії.

4 листопада газета The Wall Street Journal написала з посиланням на джерела в західних спецслужбах, що до інцидентів у логістичних центрах у Німеччині та Великої Британії причетна Росія. За даними видання, в небезпечних посилках знаходилися електричні масажери, начинені легкозаймистою речовиною на основі магнію. Метою операції російських агентів було з'ясувати, як пронести запальні пристрої на літаки, що летять до Північної Америки, стверджували джерела видання.