Литва вручила російському дипломату ноту протесту через воєнні злочини РФ

МЗС Литви вручила тимчасово повіреному у справах посольства РФ ноту, в якій висловлено рішучий протест проти воєнних злочинів окупантів

Литовське МЗС висловило обурення через розстріли полонених українських захисників

Міністерство закордонних справ Литви вручило ноту протесту проти воєнних злочинів російських окупантів тимчасово повіреному у справах посольства РФ у країні. Про це повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства.

МЗС Литви викликало Олександра Елькіна та вручила йому ноту, в якій висловлено рішучий протест проти воєнних злочинів Росії проти України.

«Оскільки Росія продовжує свою агресію проти України і дедалі частіше обстрілює українські міста та їхніх мешканців, а також критично важливу інфраструктуру в них, з тривожною регулярністю з'являються і повідомлення про те, що російські війська розстрілюють беззбройних українських військовополонених і скоюють інші воєнні злочини», – заявили у литовському МЗС.

Лише протягом жовтня та листопада 2024 року було зафіксовано щонайменше три випадки розстрілів, жертвами яких стали понад 20 українських військових.

«На сьогоднішній зустрічі представнику Російської Федерації було наголошено, що якщо російське керівництво і правоохоронні органи не вживуть заходів щодо розслідування і запобігання цим злочинам, вони вважатимуться співучасниками цих злочинів», – повідомляє відомство.

Як зазначає МЗС, розділити відповідальність доведеться і російським дипломатам, які виправдовують військову агресію Росії проти України та своїми активними або пасивними зусиллями змивають відповідальність РФ за численні воєнні злочини.

Нагадаємо, поблизу Вугледара на Донеччині російські війська розстріляли п’ятьох полонених бійців Збройних сил України. Воєнний злочин, за даними Офісу генерального прокурора, було здійснено 2 жовтня. Під час наступу окупанти взяли у полон п’ятьох беззбройних українських бійців. Одного з українських полонених росіяни вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли.

Крім того, російські війська вчергове здійснили воєнний злочин, розстрілявши українських військовополонених в Курській області Російської Федерації та на Донеччині.

Раніше в соцмережах з’явилося відео з розстрілом двох військовополонених українців у Курській області.