«Обмежено придатним» потрібно повторно пройти ВЛК: у ТЦК назвали терміни

Військовозобов'язаним необхідно пройти повторно військово-лікарську комісію

Військовозобов'язані громадяни, які раніше мали статус «обмежено придатний», повинні повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Це потрібно зробити до 5 лютого 2025 року, повідомив начальник відділення військового обліку Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Бодін під час інтерв'ю «Суспільному».

«4 травня набув чинності закон № 3621, яким фактично скасовано статус "обмежено придатний". Цим законом також визначено 9-місячний термін для того, щоб військовозобов'язані з таким статусом пройшли повторне медичне обстеження військово-лікарськими комісіями та отримали один з актуальних статусів», – зазначив представник ТЦК.

Бодін також уточнив, що статус «придатний до військової служби» означає, що військовозобов'язаний громадянин може бути призначений на будь-яку посаду в Збройних силах України. Крім того, є українці, «придатні до служби в частинах забезпечення, ТЦП та СП, а також у вищих військових навчальних закладах».

Однак є й інші категорії військовозобов'язаних громадян. «Тимчасово непридатні» потребують лікування або відпустки. Існують також категорії «непридатні» з переоглядом через 6–12 місяців і «непридатні» з виключенням з військового обліку.

До слова, в Україні змінилися правила проходження військово-лікарської комісії. Про новий механізм розповіла директорка Департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова в ефірі телемарафону.

Раніше «Главком» зібрав повний перелік хвороб, які є підставою для прийняття рішення ВЛК про непридатність до військової служби і виключення з військового обліку.

До слова, якщо мобілізований проживає не за місцем прописки, це не стане на заваді оновленню даних в Територіальних центрах комплектування. Після внесення даних до єдиного реєстру за старим місцем реєстрації чоловік автоматично буде знятий з обліку.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. Наступного дня, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.