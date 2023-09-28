Росія вивела у Чорне море «Циклон»

Рівень ракетної небезпеки залишається високим

Наразі корабельне угруповання окупантів розгорнуто у кількості восьми кораблів. З них сім – у Чорному морі та один – у Азовському. Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.

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«У море виведений надводний ракетоносій «Циклон», спорядження якого передбачає вісім «Калібрів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у зоні відповідальності Сил оборони півдня триває контрбатарейна боротьба, ворог продовжує активно застосовувати тактичну авіацію.

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«Різких змін у стані, складі та характері дій військ противника та ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено», – повідомляють військові.

Зазначається, що рівень ракетної небезпеки залишається високим. Через штормову погоду в Чорному морі підсилюється і мінна загроза. Від узбережжя треба триматися подалі.

Нагадаємо, триває 582-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.Триває 582-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.