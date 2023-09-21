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Іран похизувався ракетою, існування якої раніше ніхто не визнавав

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Іран похизувався ракетою, існування якої раніше ніхто не визнавав
Ракета 358 має три види крил для маневрування та стабілізації в польоті
фото: The War Zone

Сергію Шойгу показали зразки озброєнь, серед яких була ракета 358

Уряд Ірану продемонстрував російському міністру оборони Сергію Шойгу повітряно-поверхневу ракету, відому як 358, під час його візиту до країни. Це перший раз, коли влада в Ірані визнала свою роль у створенні цього зразка зброї, повідомляє The War Zone.

Шойгу та його делегація побачили ракети 358 на виставці, яка висвітлювала розвиток дронів і систем протиповітряної оборони Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР). Разом з Шойгу був глава аерокосмічних сил КВІР, бригадний генерал Амір-Алі Хаджизаде.

Сергію Шойгу продемонстрували дизайн іранської ракети під час його візиту на виставку аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції Ірану
Сергію Шойгу продемонстрували дизайн іранської ракети під час його візиту на виставку аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції Ірану
фото: Мiноборони РФ

Ракета 358 вперше зʼявилась у 2019 році після того, як були захоплені військовими США під час операції з перешкоджання постачанню зброї та інших матеріальних засобів повстанцям в Ємені.

Назва 358 походить із системи категоризації внутрішніх систем Військової служби США для іранських боєприпасів.

Ракета 358
Ракета 358
фото: Міністерство юстиції США

Докладні відомості про можливості та режим роботи ракети залишаються обмеженими. Її довжина складає близько 2,7 метра. Ракета має струнке циліндричне основне тіло.

Вигляд ракети 358
Вигляд ракети 358
фото: ООН

Ракета 358 має три види крил для маневрування та стабілізації в польоті. Боєприпас має інерціальну систему навігації та GPS, а також вертикальний гіроскоп.

Про те, як ракета виявляє та відстежує цілі наразі невідомо. Немає також інформації про успішне застосування ракети 358.

Нагадаємо, переговори із США щодо постачання далекобійних Atacms Україні перебувають «на фінішній прямій». Володимир Зеленський нагадав про бажання України отримати ракети великої дальності від США. 

Раніше повідомлялося, що найближчим часом президент США Джозеф Байден прийме остаточне рішення щодо відправлення в Україну ракет великої дальності Atacms.

Теги: Іран Сергій Шойгу ракета влада

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