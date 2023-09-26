Болгарія пропонує передати Україні несправні ракети С-300

Ремонтувати ракети в Болгарії неможливо, а Україна має можливості для ремонту і подальшого їх використання

Болгарські парламентарі внесли законодавчу ініціативу про передачу Україні непридатних зенітних ракет С-300, щоб українці привели їх до належного стану і використовували у протиповітряній обороні. Про це повідомляє Sofia Globe.

Із таою ініціативою виступили депутати від партій ГЕРБ-ОДФ, «Ми продовжуємо зміни – Демократична Болгарія» та «Рух за права і свободи».

Зазначається, що проєкт рішення, поданий 26 вересня і підписаний Бойко Борисовим, Деляном Пєєвським, Христом Івановим і Кирилом Петковим, також передбачає, що Болгарія надасть Україні надлишкові патрони калібру 5,56 зі складів МВС країни.

Прихильники проєкту рішення заявили, що ракетні комплекси С-300 болгарські військові визнали непридатними до експлуатації. Ремонтувати ракети в Болгарії неможливо, а Україна має можливості для ремонту і подальшого їх використання.

«Наша країна не має необхідного потенціалу для самостійного ремонту цих боєприпасів. Їх використання нашою армією створило б серйозний ризик для життя болгарських військовослужбовців. На відміну від Болгарії, Україна заявила, що має можливості поставити такі несправні боєприпаси на озброєння та поставити їх на озброєння ЗСУ», – йдеться в пояснювальній записці підписантів, що додається до проєкту рішення.

Також зауважується, що постачання ракет С-300 покращить оборону українських міст від російської авіації, а патрони зможуть використовувати українські військові, оснащені стрілецькою зброєю НАТО.

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Раніше повідомлялося, що Болгарія передасть понад 290 тис. левів (приблизно 150 тис. євро) на гуманітарну допомогу Україні на тлі повномасштабного вторгнення РФ. Кошти будуть розподілені трьома рівними частинами між Управлінням ООН з координації гуманітарних питань, Дитячим фондом ООН та Міжнародним комітетом Червоного хреста.