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Сьогодні українські пілоти в США почали підготовку на F-16

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сьогодні українські пілоти в США почали підготовку на F-16
У середу, 25 жовтня, українські пілоти уже розпочали польоти на F-16
фото ілюстративне

Тренування у штаті Аризона проводить 162 авіакрило, що є основним центром підготовки на F-16 для ВПС

Сьогодні, 25 жовтня, у Сполучених Штатах Америки українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16. Про це розповів представник американських Повітряних сил, повідомляє кореспондентка Politico Лара Селігман.

Як зазначається, у середу, 25 жовтня, українські пілоти уже розпочали польоти на F-16. До цього вони навчались на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворювали кабіну літака. Тренування у штаті Аризона проводить 162 авіакрило, що є основним центром підготовки на F-16 для ВПС. «Навчальна програма буде відповідати базовим знанням і навичкам кожного пілота і, як очікується, триватиме кілька місяців», – заявили у ВПС США.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом українські пілоти пересядуть з авіатренажерів на справжні винищувачі F-16, але поки літатимуть у супроводі інструкторів.

Нагадаємо, що Нідерланди та Данія очолили зусилля щодо навчання українських пілотів на F-16, а також постачання винищувачів до України, щоб допомогти протистояти перевазі Росії у повітрі.

Норвегія та Бельгія також зобов'язались поставити Україні F-16, тоді як 11 інших країн, включаючи США, заявили, що допоможуть н

Теги: навчання винищувач США

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