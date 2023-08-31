США вперше передадуть Тайваню зброю за програмою для суверенних держав

Тайвань отримає від США допомогу на $80 млн

Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила фінансування першої в історії передачі американського військового обладнання Тайваню з бюджету, з якого виділяють допомогу Україні в межах програми, яка зазвичай використовується для суверенних держав. Про це повідомляє CNN.

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У межах програми фінансування закордонних військових операцій (FMF) Державний департамент США схвалив надання Тайваню військової допомоги на $80 млн, які оплатять із американського бюджету.

Представник Держдепу підтвердив CNN схвалення військової допомоги, водночас наголосивши, що вона не означає зміни політики «одного Китаю».

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Але китайське Міністерство закордонних справ у четвер різко відреагувало на новину, закликавши США «припинити посилення американсько-тайванських військових зв’язків і озброєння Тайваню» і «припинити створювати напруженість по той бік Тайванської протоки».

Додамо, що США вже продавали зброю Тайваню, але в межах окремої програми іноземних військових продажів (FMS).

Відповідно до ухваленого минулоріч закону, уряд США має право витрачати до 2 млрд щорічно на військову грантову допомогу $Тайваню з 2023 по 2027 рік

Раніше в серпні адміністрація президента США звернулась до Конгресу з проханням профінансувати озброєння для Тайваню у межах додаткового бюджетного запиту.