США вперше передадуть Тайваню зброю за програмою для суверенних держав
Тайвань отримає від США допомогу на $80 млн
Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила фінансування першої в історії передачі американського військового обладнання Тайваню з бюджету, з якого виділяють допомогу Україні в межах програми, яка зазвичай використовується для суверенних держав. Про це повідомляє CNN.
У межах програми фінансування закордонних військових операцій (FMF) Державний департамент США схвалив надання Тайваню військової допомоги на $80 млн, які оплатять із американського бюджету.
Представник Держдепу підтвердив CNN схвалення військової допомоги, водночас наголосивши, що вона не означає зміни політики «одного Китаю».
Але китайське Міністерство закордонних справ у четвер різко відреагувало на новину, закликавши США «припинити посилення американсько-тайванських військових зв’язків і озброєння Тайваню» і «припинити створювати напруженість по той бік Тайванської протоки».
Додамо, що США вже продавали зброю Тайваню, але в межах окремої програми іноземних військових продажів (FMS).
Відповідно до ухваленого минулоріч закону, уряд США має право витрачати до 2 млрд щорічно на військову грантову допомогу $Тайваню з 2023 по 2027 рік
Раніше в серпні адміністрація президента США звернулась до Конгресу з проханням профінансувати озброєння для Тайваню у межах додаткового бюджетного запиту.
Коментарі — 0