В управлінні Суецького каналу назвали причини інциденту із судном Ever Given

Контейнеровоз спробують зняти з мілини у неділю, 28 березня вранці

Остаточні причини інциденту будуть з’ясовані в ході розслідування

Несприятливі погодні умови не були головною причиною того, що контейнеровоз Ever Given сів на мілину та заблокував судноплавство Суецьким каналом.

Про це повідомляє BBC.

За словами глави управляння Суецького каналу Усами Рабійє, несприятливі погодні умови не є основною причиною ситуації, що склалася з контейнеровозом Ever Given.

«Сильні вітри і погодні фактори – це не основні причини через які судно сіло на мілину, можуть бути також технічні або людські помилки», – сказав Рабійє.

Водночас він виключив версію про можливі навмисні дії та додав, що остаточні причини інциденту будуть з’ясовані в ході розслідування.

Рабійє також відзначив певний прогрес в операції зі зняття контейнеровоза з мілини, але про якісь конкретні терміни відновлення судноплавства через Суецький канал він говорити відмовився.

Нагадаємо, в Єгипті вантажний контейнеровоз сів на мілину і заблокував Суецький канал, який з’єднує Середземне і Червоне море.

Раніше висловлювалося припущення, що корабель можна буде стягнути з мілини вже цього тижня.

Однак більшість експертів вважає, що на відновлення руху каналом може піти кілька тижнів.

Раніше повідомлялося, що простій суден у заторі вартує світовій торгівлі майже $400 млн за годину.

Читайте також: