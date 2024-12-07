Єпископ із Тернопільщини став кардиналом Ватикану (фото, відео)

Микола Бичок отримав від Франциска кардинальний одяг, перстень і титул базиліки Святої Софії як кардинальський осідок у вічному місті Римі.

Папа Римський Франциск сьогодні, 7 грудня, ввів до Колегії кардиналів нових членів. Серед них і єпископ Української греко-католицької церкви в Австралії Микола Бичок. Про це повідомив департамент інформації УГКЦ.

Уродженець Тернопільщини Микола Бичок отримав титул кардинала-пресвітера Святої Софії. Цей титул мали також українські кардинали Мирослав Іван Любачівський та Любомир Гузар. Головний убір кардинала Миколи має спеціальну форму, що відповідає візантійській літургійній традиції.

«Повернутися до серця, щоб знову ступити на той самий шлях, що й Ісус, – ось чого ми потребуємо. І сьогодні, особливо вам, дорогі брати, що отримуєте кардинальський сан, я хотів би сказати: дбайте про те, щоб ступати дорогою Ісуса», – сказав Папа Франциск під час загальної прилюдної консисторії кардиналів у базиліці Святого Петра у Ватикані з нагоди введення в сан 21 нового кардинала.

Після короткої паузи для роздумів Папа прочитав формулу проголошення нових кардиналів. У ній зазначено, зокрема, що червоний колір їхнього одягу означає, що вони повинні бути відважними свідками Христа та Його Євангелія в Римі та в найдальших закутинах світу. Потім він проголосив імена нових кардиналів та оголосив їхнє призначення у сан кардинала-пресвітера чи кардинала-диякона.

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Папа Римський ввів єпископа УГКЦ Миколу Бичка до Колегії кардиналів фото: Vatican Media

Після слів Наступника святого Петра, проказавши Символ Віри, нові кардинали склали визнання віри, вірності та послуху Римському Архиєреєві. Далі Святіший Отець наклав на голову кожного із них червоний головний убір особливої форми, колір якого символізує готовність кардиналів пролити свою кров за віру, та кардинальський перстень, як знак гідності та символ єдності з Папою та Вселенською Церквою.

Із рук Святішого Отця всі вони отримали також буллу про надання титулу однієї з римських парафій або римського дияконства, що є знаком участі у пастирському піклуванні Єпископа Риму у Вічному Місті.

Також повідомляється, що завтра, 8 грудня, кардинал Бичок у Базиліці Святої Софії в Римі очолить молебень до Богородиці за мир в Україні.

Нагадаємо, раніше владика Микола Бичок, правлячий Архиєрей Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра і Павла (Австралія), розповів в інтерв'ю «Главкому», що буде проголошений кардиналом Католицької церкви. Він зауважив, що це чудова можливість напряму контактувати з Папою Римським.