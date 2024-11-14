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Підземний паркінг під Старокиївською горою: Мінкульт відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Підземний паркінг під Старокиївською горою: Мінкульт відреагував
фото з відкритих джерел

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України наголошує, що знищення пам’ятки археології національного значення є неприпустимим

Київська міська військова адміністрація планує збудувати підземний паркінг на Старокиївській горі, яка є пам'яткою археології, на 320 місць. Міністерство культури виступило проти цього проєкту, наголошуючи на неприпустимості знищення історичної спадщини.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України наголошує, що знищення пам’ятки археології національного значення є неприпустимим. 

«Київська міська державна адміністрація планує збудувати підземний паркінг на Старокиївській горі, в місці, яке є частиною української культури й історії. Паркінг на 320 машиномісць планують створити за адресою провулок Киянівський, 13–21, в межах кількох археологічних памʼяток: «Культурний шар міста Ярослава», «Копирів кінець», «Поселення та могильник на горі Дитинка» та "Історичний ландшафт київських гір», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що земельна ділянка розташована в Центральному історичному ареалі Києва, впритул до буферної зони об’єкту всесвітньої спадщини «Київ: Собор Святої Софії і прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра», в межах Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», в межах охоронної зони I, ІІ, V категорій пам’ятки архітектури національного значення «Андріївська церква», на території пам’ятки археології національного значення «Культурний шар «Міста Ярослава».

«Збереження культурної спадщини є елементом національної безпеки. Знищення пам’ятки археології національного значення заради побудови підземного паркінгу на Старокиївській горі є неприпустимим», –додали в Мінкульті.

На сайті Київської міської ради зареєстровано проєкт рішення «Про затвердження детального плану території по провулку Киянівський у Шевченківському районі м. Києва», який був підтриманий 13 листопада постійною комісією КМР з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.

Відповідно до ДПТ, який ще має затвердити міськрада, передбачено на місці гаражних боксів будівництво паркінгу й споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття по провулку Киянівському,13-21 на 320 паркомісць (місткість укриття -1650 місць), для обслуговування відвідувачів прилеглої паркової зони та оточуючих громадських закладів і установ та для мешканців прилеглих житлових будинків. Також, передбачається будівництво пішохідного мосту від Пейзажної алеї до ліфту, який планується влаштувати у складі підземного паркінгу, як захід для зебезпечення доступності до паркінгу маломобільних громадян.

Будівництво сходів від будинку по провулку Киянівському, 12 до вул. Дегтярної для організація пішохідного зв’язку ділянки забудови із ж/м Воздвиженка. На ділянці по пров. Киянівському, 12, буде здійснюватися реконструкцію об’єкту під громадську офісну будівлю.

Проєктом планується реконструкція каналізаційних мереж та мереж водовідведення із будівництвом споруд дощової каналізації. В підземному паркінгу передбачається сучасна система вентиляції, яка забезпечить допустимий рівень викидів забруднюючих речовин в атмосферному повітрі від паркінгу.

Теги: церква Мінкульт міськрада будівництво укриття собор Міністерство культури автопарк парковка

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