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Зеленська зустрілася з Папою Римським

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленська зустрілася з Папою Римським
Зеленська зустрілася з Папою Римським в Апостольському палаці
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Дружина президента та понтифік обговорили звільнення українців із російського полону

Перша леді України Олена Зеленська розпочала візит до Італії та Ватикану для участі в месі у зв’язку з тисячею днів із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Офіс президента.

Так, в Апостольському палаці Ватикану відбулася аудієнція Олени Зеленської та першої віцепрем’єр-міністерки – міністерки економіки України Юлії Свириденко у Папи Римського Франциска.

«Україна вдячна за участь Святого Престолу у процесі звільнення наших військовополонених. Знецінення людського життя вимагає посилення тиску на Росію. Сподіваємося, авторитет Святого Престолу допоможе рятувати більше невинних життів, які мають право бути в безпеці на рідній землі», – сказала перша леді.

Дружина президента та Папа Римський обговорили як звільнити з російського полону всіх українців та українок, а також повернути додому депортованих дітей.

Крім того, Олена Зеленська передала понтифіку від України тарілку «Святий Миколай» із ручним розписом.

Нагадаємо, у жовтні президент України Володимир Зеленський під час свого турне європейськими столицями прибув до Ватикану для переговорів з Папою Франциском. Тоді Зеленський втретє відвідав Ватикан після переговорів із понтифіком 8 лютого 2020 року та 13 травня 2023 року.

До слова, в інтерв'ю «Главкому» правлячий Архиєрей Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра і Павла (Австралія), який буде проголошений кардиналом Католицької церкви, Микола Бичок заявив, що Святий Престол і Папа Римський зробили багато добрих ініціатив, щоб завершити війну в Україні.

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Теги: Папа Римський Олена Зеленська перша леді Ватикан Італія

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