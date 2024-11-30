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Як святий Андрій став символом духовної спадщини України?

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Андрій Першозваний був першим серед апостолів, першим, кого Спаситель покликав до служіння
фото: Епіфаній

«Святий Андрій Першозваний був першим серед апостолів, першим, кого Спаситель покликав до служіння»

Історія нашої Української Православної Церкви нараховує майже дві тисячі років, більше навіть, ніж задокументований час існування української держави. Чому так?

Бо ми ведемо відлік із часів проповіді святого апостола Андрія Першозваного на українських землях, коли саме з його уст почули Боже слово пращури сучасних українців.

Світ знає, що святий Андрій Першозваний був першим серед апостолів, першим, кого Спаситель покликав до служіння. Ми, українці, знаємо, що апостол Андрій також був першим, хто приніс нам Христову віру, Боже слово, ставши у такий спосіб основоположником нашої незалежної помісної Православної Церкви України.

Для українців цей апостол направду має велике значення. За Переданням, звершуючи свою місію, апостол дійшов до річки Дніпро та пристав біля Київських гір, де пророкував, що на них засяє благодать Божа та з’явиться велике місто із багатьма церквами. Його пророцтво справдилося, адже на цих горах пізніше виріс золотоверхий Київ – а святий апостол став начебто його «хрещеним батьком».

На Київському Соборі у 1621 році святого апостола Андрія поминали як «першого архієпископа Константинопольського, патріарха Вселенського та Апостола Українського», а свідчення про його проповідь на теренах України стали однією з підстав для отримання нашою Церквою Томосу про Автокефалію майже шість років тому.

Сьогодні, вшановуючи пам’ять першого наставника нашого народу в християнській вірі, просімо у молитвах святого апостола Андрія і надалі бути нашим заступником: «Святий апостоле Андрію, моли Бога за нас!»

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: церква релігія Епіфаній

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