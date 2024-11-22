Сповідь без священника. У Швейцарії церква встановила цифровий аватар Ісуса

З ШІ-Ісусом вже встигли поспілкуватися понад 1 тис. вірян

У Швейцарії церква задля експерименту замінила у сповідальні священника на цифровий аватар Ісуса. Завдяки штучному інтелекту він у реальному часі відповідає людям на їхні запитання, про це повідомили у The Guardian.

Інсталяцію під назвою Deus in Machina (з латинської – «Бог у машині») запустили у серпні в одній із церков міста Люцерн. Її створили у співпраці з дослідницькою лабораторією місцевого університету, яка займається дослідженнями в галузі імерсивної реальності.

Після декількох спільних проєктів церква вирішила встановити у себе аватар. За словами богослова Марко Шміда, священнослужителі вагалися, кому він буде уособлювати – богослова, святого чи звичайну людину. Але вирішили, що найкращий вибір – це Ісус.

Замість священника у сповідальні церква встановила комп’ютер із ШІ-програмою, навченою богословським текстам. Відвідувачам пропонували ставити запитання аватару Ісуса, яке транслювали на екрані. Він відповідав їм у реальному часі. Щоб ШІ не давав відповіді, які суперечать церковному вченню, команда його заздалегідь протестувала.

Людям рекомендували не розголошувати ніякої особистої інформації й просили підтвердити, що вони розуміють, що спілкуються з аватаром на свій страх і ризик. За два місяці експерименту з ШІ-Ісусом, який знає 100 мов, поспілкувалися понад тисяча – включаючи мусульман і туристів з Азії.

Як зазначив Шмід, церква має відгуки про аватар від 230 людей, і дві третини з них сказали, що «отримали духовний досвід». «Тож можна сказати, що вони пережили релігійно позитивний досвід з цим штучним Ісусом. Для мене це було несподіванкою», – додав богослов.

Інші були налаштовані більш негативно. Дехто сказав церкві, що не може спілкуватися з машиною. Один місцевий репортер, який випробував аватар, описав відповіді як «банальні, повторювані й такі, що нагадують кліше».

За словами Шміда, експеримент також зіткнувся з критикою з боку церковної спільноти. Католики протестували проти використання сповіді, а протестанти обурювалися, що інсталяція використовує образ Ісуса в такий спосіб. Богослов зазначив, що аватар краще залишити експериментом.

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