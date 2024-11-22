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Сповідь без священника. У Швейцарії церква встановила цифровий аватар Ісуса

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Сповідь без священника. У Швейцарії церква встановила цифровий аватар Ісуса
Замість священника у сповідальні церква встановила комп’ютер із ШІ-програмою, навченою богословським текстам
фото: Peter Diem/Lukasgesellschaft

З ШІ-Ісусом вже встигли поспілкуватися понад 1 тис. вірян

У Швейцарії церква задля експерименту замінила у сповідальні священника на цифровий аватар Ісуса. Завдяки штучному інтелекту він у реальному часі відповідає людям на їхні запитання, про це повідомили у The Guardian.

Інсталяцію під назвою Deus in Machina (з латинської – «Бог у машині») запустили у серпні в одній із церков міста Люцерн. Її створили у співпраці з дослідницькою лабораторією місцевого університету, яка займається дослідженнями в галузі імерсивної реальності.

Після декількох спільних проєктів церква вирішила встановити у себе аватар. За словами богослова Марко Шміда, священнослужителі вагалися, кому він буде уособлювати – богослова, святого чи звичайну людину. Але вирішили, що найкращий вибір – це Ісус.

Замість священника у сповідальні церква встановила комп’ютер із ШІ-програмою, навченою богословським текстам. Відвідувачам пропонували ставити запитання аватару Ісуса, яке транслювали на екрані. Він відповідав їм у реальному часі. Щоб ШІ не давав відповіді, які суперечать церковному вченню, команда його заздалегідь протестувала.

Людям рекомендували не розголошувати ніякої особистої інформації й просили підтвердити, що вони розуміють, що спілкуються з аватаром на свій страх і ризик. За два місяці експерименту з ШІ-Ісусом, який знає 100 мов, поспілкувалися понад тисяча – включаючи мусульман і туристів з Азії.

Як зазначив Шмід, церква має відгуки про аватар від 230 людей, і дві третини з них сказали, що «отримали духовний досвід». «Тож можна сказати, що вони пережили релігійно позитивний досвід з цим штучним Ісусом. Для мене це було несподіванкою», – додав богослов.

Інші були налаштовані більш негативно. Дехто сказав церкві, що не може спілкуватися з машиною. Один місцевий репортер, який випробував аватар, описав відповіді як «банальні, повторювані й такі, що нагадують кліше».

За словами Шміда, експеримент також зіткнувся з критикою з боку церковної спільноти. Католики протестували проти використання сповіді, а протестанти обурювалися, що інсталяція використовує образ Ісуса в такий спосіб. Богослов зазначив, що аватар краще залишити експериментом.

Нагадаємо, у селищі Петриківка на Дніпропетровщині відкрили перший храм Православної церкви України (ПЦУ). Церкву зведено на кошти, пожертвувані матір'ю загиблого воїна Костянтина Тезика.

До слова, у Свято-Троїцькому кафедральному соборі ПЦУ в Луцьку, де тривають реставраційні роботи, на стіні зобразили портрети волинських бізнесменів. Їх намалювали нібито із благословення митрополита Михаїла. Так, на стінах собору помітили зображення відомого луцького забудовника Віктора Чорнухи, власника агропідприємства «Вілія» Євгена Дудки та навіть Ігоря Палиці – лідера партії «За майбутнє».

Також священник УПЦ МП з Житомирщини виправдовував збройну агресію РФ проти України та поширював відповідні матеріали.

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Теги: церква Швейцарія партії священник свято

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