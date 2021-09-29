ЄС планує схвалити третє щеплення вакциною Pfizer

У ЄС вже повністю вакцинували 70% дорослого населення

Наступного тижня ЄС може приєднається до Сполучених Штатів, Великої Британії та Ізраїлю, які вже отримали зелене світло на застосування бустерів

У понеділок, 4 жовтня, регулятор ЄС з лікарських засобів прийме рішення про схвалення бустерного щеплення вакциною компанії Pfizer. Однак агентство навряд чи дасть точні вказівки про те, хто повинен її отримувати, повідомляє Reuters.

Якщо Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) підтримає вакцину, то блок приєднається до Сполучених Штатів, Великої Британії та Ізраїлю, які вже отримали зелене світло на застосування бустерів, хоча серед вчених немає єдиної думки про їх необхідність.

«4 жовтня EMA представить висновок про необхідність використання бустерів Pfizer для населення», – сказав глава EMA Емер Кук законодавцям ЄС на внутрішній нараді у вівторок, згідно з протоколом обговорення, що потрапив у розпорядження Reuters.

EMA публічно заявляла, що прийме рішення щодо бустера Pfizer на початку жовтня, але ніколи не називало точної дати.

Водночас нагадаємо, що в Україні у вакцин закінчується термін придатності, а МОЗ ще не визначився, чи робитимуть щеплення третьою дозою.

До слова, напередодні американський президент Джо Байден отримав третє щеплення від коронавірусу.

Також ізраїльські вчені заявили, що третя доза вакцини підвищує захист від коронавірусу в 10 разів.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Також МОЗ нагадав, що в Україні дозволено комбінування вакцин Moderna та Pfizer.

Нагадаємо, перше щеплення від Covid-19 вже отримали майже 7 млн українців.

Також стало відомо, хто в Україні найчастіше стає жертвою коронавірусної хвороби.

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