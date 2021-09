Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден отримав третє щеплення від коронавірусу. Вакцинація американського глави держави відбувалась у прямому ефірі.

Байден вакцинувався препаратом компанії Pfizer/BioNTech в Білому домі. Перші два щеплення американський президент отримав ще до інавгурації в січні цього року.

Tune in as I deliver remarks and receive my COVID-19 booster shot. https://t.co/GurbbWdrvF