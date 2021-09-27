Перші два щеплення Джо Байден отримав ще до інавгурації в січні цього року, а третю дозу – 27 вересня

Американський лідер вакцинувався препаратом компанії Pfizer/BioNTech

Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден отримав третє щеплення від коронавірусу. Вакцинація американського глави держави відбувалась у прямому ефірі.

Байден вакцинувався препаратом компанії Pfizer/BioNTech в Білому домі. Перші два щеплення американський президент отримав ще до інавгурації в січні цього року.

Tune in as I deliver remarks and receive my COVID-19 booster shot. https://t.co/GurbbWdrvF — President Biden (@POTUS) September 27, 2021

«Бустери важливі, але найголовніше, що нам потрібно зробити – це зробити більше щеплень», – сказав президент США перед вакцинацією.

При цьому він заявив, що в той час, як переважна більшість американців чинять правильно і отримують вакцину від коронавірусу, близько 23% американців, які мають право на щеплення, не зробили жодного щеплення. Він сказав, що ця меншість завдає величезної шкоди решті частини країни.

«Це пандемія невакцинованих. Ось чому я просуваю вимоги про вакцинацію скрізь, де тільки можна», – заявив Байден.

Наразі дослідники збирають все нові й важливі відомості про вплив Covid-19 на тіло і мозок. Нові результати викликають побоювання з приводу довгострокового впливу коронавірусу на біологічні процеси, такі як старіння.

Раніше стало відомо, що через кілька місяців після перенесення Covid-19 у людей, що одужали, можуть з’являтися такі аномальні наслідки хвороби, як непереносимість алкоголю, суїцидальні думки чи, наприклад, старіння нирок.

Також ізраїльські вчені заявили, що третя доза вакцини підвищує захист від коронавірусу в 10 разів.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

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