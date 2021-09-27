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    Байден отримав третє щеплення від коронавірусу

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    Перші два щеплення Джо Байден отримав ще до інавгурації в січні цього року, а третю дозу&nbsp;&ndash; 27 вересня&nbsp; - Байден отримав третє щеплення від коронавірусу
    Перші два щеплення Джо Байден отримав ще до інавгурації в січні цього року, а третю дозу – 27 вересня 
    фото: twitter.com/POTUS

    Американський лідер вакцинувався препаратом компанії Pfizer/BioNTech

    Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден отримав третє щеплення від коронавірусу. Вакцинація американського глави держави відбувалась у прямому ефірі.

    Байден вакцинувався препаратом компанії Pfizer/BioNTech в Білому домі. Перші два щеплення американський президент отримав ще до інавгурації в січні цього року.

    «Бустери важливі, але найголовніше, що нам потрібно зробити – це зробити більше щеплень», – сказав президент США перед вакцинацією.

    При цьому він заявив, що в той час, як переважна більшість американців чинять правильно і отримують вакцину від коронавірусу, близько 23% американців, які мають право на щеплення, не зробили жодного щеплення. Він сказав, що ця меншість завдає величезної шкоди решті частини країни.

    «Це пандемія невакцинованих. Ось чому я просуваю вимоги про вакцинацію скрізь, де тільки можна», – заявив Байден.

    Наразі дослідники збирають все нові й важливі відомості про вплив Covid-19 на тіло і мозок. Нові результати викликають побоювання з приводу довгострокового впливу коронавірусу на біологічні процеси, такі як старіння.

    Раніше стало відомо, що через кілька місяців після перенесення Covid-19 у людей, що одужали, можуть з’являтися такі аномальні наслідки хвороби, як непереносимість алкоголю, суїцидальні думки чи, наприклад, старіння нирок.

    Також ізраїльські вчені заявили, що третя доза вакцини підвищує захист від коронавірусу в 10 разів.

    До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

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    Теги: здоров'я США Джозеф Байден президент хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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    Байден отримав третє щеплення від коронавірусу