«Білорусь зробила ще один крок назад, призупинивши участь у Східному партнерстві. Це призведе до подальшого зростання напруженості, і це матиме явний негативний вплив на білоруський народ через позбавлення його можливостей, які дає співпраця», — написав він.

Шарль Мішель також звернувся до народу Білорусі, запевнивши у підтримці.

«Ви можете розраховувати на ЄС. Ми солідарні і підтримуємо вас. Ми нагадуємо про ваше право обрати свого президента шляхом нових, вільних і справедливих виборів», — написав він.

