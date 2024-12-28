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В ОАЕ планують запустити першу у світі службу повітряних таксі до кінця 2025 року

Ірина Бура
glavcom.ua
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В ОАЕ планують запустити першу у світі службу повітряних таксі до кінця 2025 року
Концепція повітряних таксі була вперше популяризована компанією Uber у 2016 році під час конференції Elevate
фото: Archer

Повітряні таксі скоротять час подорожі на 80%, розвиваючи швидкість до 240 км/год

Столиця ОАЕ Абу-Дабі уклала угоду з каліфорнійським розробником літаків eVTOL Archer Aviation про запуск сервісу повітряних таксі до кінця 2025 року. Про це розповів представник Archer в інтерв'ю The Independent.

Згідно з угодою, літаки eVTOL вироблятимуться в Абу-Дабі. Планується, що літак Archer's Midnight перевозитиме до чотирьох пасажирів на один транспортний засіб між різними "вузловими портами", розташованими навколо столиці ОАЕ, скорочуючи час у дорозі на 80%.

Зауважимо, що eVTOL – це електричні літальні апарати з вертикальним зльотом і посадкою, такий собі дрон із пасажиром, призначений для внутрішньоміських переміщень.

«Мета Archer – трансформувати міські подорожі, замінивши 60-90-хвилинні поїздки на автомобілі 10-20-хвилинними польотами, які є безпечними, екологічними, не шумними й конкурентоспроможними за вартістю з наземним транспортом», – зазначив представник Archer.

Зазначається, що Archer's Midnight EVTOL зможе перевозити пасажирів зі швидкістю до 240 км/год, використовуючи рельєф міста, щоб більшу частину шляху пролетіти над водою.

Концепція повітряних таксі була вперше популяризована компанією Uber у 2016 році під час конференції Elevate.

Відтоді з'явилося понад 300 стартапів у сфері eVTOL, що залучили близько $10 млрд фінансування.

Нагадаємо, у липні німецький розробник повітряного таксі Lilium отримав найбільше замовлення від саудівської авіакомпанії Saudia Group. Планується закупити до 100 повністю електричних таксі, що літають, і які поки в стадії розробки.

А Toyota Motor Corporation у співпраці з американською компанією Joby Aviation, що спеціалізується на створенні електричних повітряних таксі для комерційних пасажирських перевезень, успішно здійснила перший тестовий політ п’ятимісного електричного таксі. 

До слова, в США, у місті Сан-Франциско, можна скористатися безпілотним таксі. Послугу запустила компанія Waymo, що є частиною світового гіганта, якого у світі знають під назвою Google, хоча з 2015 року керуюча компанія називається Alphabet.

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Теги: таксі Google політ літак фінансування ОАЕ

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