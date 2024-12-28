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Зонд NASA вцілів після історичного наближення до Сонця

Ірина Бура
glavcom.ua
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Зонд NASA вцілів після історичного наближення до Сонця
Рухаючись зі швидкістю 692 тис. км на годину, зонд витримав температуру до 982 °C
фото: NASA

Докладна інформація від космічного апарата надійде науковцям у перший день нового року – 1 січня

Сонячний зонд NASA Parker Solar Probe успішно наблизився до зірки найближче за будь-який створений людиною об’єкт. Про це повідомляє Reuters. 

Космічний апарат пройшов 6,1 млн км від поверхні Сонця 24 грудня, влетівши у зовнішню атмосферу Сонця. Це допоможе вченим більше дізнатися про найближчу до Землі зірку.

Космічний апарат 24 грудня пройшов на відстані лише 6,1 мільйона кілометрів від поверхні Сонця. Parker увійшов у його зовнішню атмосферу, або корону, щоб дослідити її для науковців.

Рухаючись зі швидкістю 692 тис. км на годину, зонд витримав температуру до 982 °C. Очікується, що він надішле детальну інформацію про свій стан 1 січня 2025 року.

Докторка Джулія Ставарц з Нортумбрійського університету назвала максимальне наближення зонда до Сонця дивовижним досягненням.

«Таке наближення до Сонця дозволяє зонду Parker проводити вимірювання, які допоможуть краще зрозуміти, як матеріал там нагрівається до мільйонів градусів, простежити походження сонячного вітру та виявити, як енергетичні частинки прискорюються майже до швидкості світла», – каже вона.

Зазначимо, сонячний зонд Parker було запущено у 2018 році, який поступово наближається до Сонця, використовуючи прольоти Венери, аби гравітаційно витягнути його на тіснішу орбіту з Сонцем. Останнє зближення становило всього 6,1 млн км, тобто він пролетів найближче до нашої зірки за будь-який інший штучний об’єкт. При цьому зонд витримав температуру до 982 °C та інтенсивне випромінювання.

Нагадаємо, експедиція NASA випадково виявила у льодах Гренландії забуту військову базу часів холодної війни, покинуту півстоліття тому. 

До слова, політ у космос – не кажучи вже про тривале перебування там – дорогий і небезпечний: потрібно близько мільйона доларів лише для того, щоб доставити півкіло вантажу на Місяць, а ще більше – на Марс. Для вирішення цієї проблеми NASA активно розвиває програму вирощування грибоподібних культур на природному супутнику Землі, а потім і за його межами.

Окрім того, група вчених із КНР проаналізувала склад ґрунту, доставлений зі зворотного боку Місяця. Зразки місячного ґрунту, доставлені Chang'e 6, в основному складаються з базальту, брекчії, цементиту, світлих гірських порід та склоподібного матеріалу. Фрагменти базальту становлять від 30 до 40% від загальної кількості зразків. 

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Теги: Сонце NASA Місяць космос політ

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