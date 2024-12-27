Авіатроща в Казахстані: один з пілотів навчався в льотній академії Кропивницького

Чоловік з дитинства мріяв стати пілотом та пов'язати своє життя з небом

Олександр Кальянінов був другим пілотом літака «Азербайджанські авіалінії», який виконував рейс Баку – Грозний. Чоловік навчався у льотній академії Кропивницького. Про це повідомляє Українська державна льотна академія.

Олександр Кальянінов народився у 1992 році. Чоловік з дитинства мріяв стати пілотом, як і його батько та пов'язати своє життя з небом.

У льотній академії Кропивницького навчався на факультеті Льотної експлуатації за освітньо-професійною програмою «Льотна експлуатація повітряних суден» та отримав кваліфікацію «Інженер-пілот» та «Інженер-дослідник». 6 квітня 2021 року здобув ступінь магістра з авіаційного транспорту.

«Олександр був дуже розумним, ерудованим, вільно розмовляв на декількох іноземних мовах, був дуже чесним та завжди готовим прийти на допомогу. Під час авіакатастрофи, ризикуючи власним життям, врятував десятки життів при виконанні службового обов’язку», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Як повідомлялося, Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти.

‼️Мережею шириться відео з дивними слідами на хвості літака, що впав у Казахстані. Отвори схожі на ті, що залишаються після обстрілу



Але як відомо, Росавіація назвала винними у катастрофі птахів... https://t.co/SgP5FlrZL1 pic.twitter.com/Znq68XNLax — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 25, 2024

Згодом глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував аварію літака в Актау. Так, за його словами, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів. «Командир повітряного судна зробив дві спроби посадити літак у Грозному, які були безуспішними».

Тим часом МЗС України закликало до справедливого та неупередженого розслідування катастрофи літака «Азербайджанських авіаліній».

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК). За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».