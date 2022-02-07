  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    ЄС візьметься за зміцнення енергобезпеки України разом зі США

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Боррель каже, також працюватимуть над збільшенням реверсних потоків в межах європейської газотранспортної інфраструктури - ЄС візьметься за зміцнення енергобезпеки України разом зі США
    Боррель каже, також працюватимуть над збільшенням реверсних потоків в межах європейської газотранспортної інфраструктури
    фото з відкритих джерел

    Йдеться про збільшення інвестицій у вітчизняні відновлювані джерела енергії та покращення зв'язків із ринком ЄС

    Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив про намір Європейського Союзу та США зміцнити енергетичну безпеку України. Відповідну заяву дипломат озвучив напередодні своєї поїздки до Вашингтона для участі в засіданні Енергетичної ради ЄС-США.

    «У той час, як ми прагнемо вирішувати власні енергетичні та кліматичні цілі ЄС та підвищувати нашу стійкість, ми маємо зробити те саме для України», – підкреслив Боррель.

    За його словами, з погляду енергетичної безпеки Україна зараз вже краще підготовлена до будь-якого конфлікту.

    Водночас, вказав головний дипломат ЄС, «як і в решті Європи, справжня енергетична безпека може бути забезпечена лише за рахунок збільшення інвестицій у вітчизняні відновлювані джерела енергії та покращення зв'язків із ринком ЄС».

    «Зустріч дасть можливість досягти ще тіснішої координації реформ енергетичного ринку, необхідних в Україні для посилення корпоративного управління та прозорості напередодні синхронізації України з європейською електромережею, запланованою на 2023 рік», – продовжив він.

    Боррель додав, що ЄС та США також працюватимуть над збільшенням реверсних потоків в межах європейської газотранспортної інфраструктури.

    «Але, зрештою, надійна, доступна та безпечна енергія буде з безвуглецевих енергосистем», – висловив надію дипломат.

    Ось чому, вказав Боррель, енергоефективність, відновлювані джерела енергії та водень займають важливе місце у порядку денному ЄС і США.

    «Енергетична рада дасть поштовх створенню «Трансатлантичного альянсу зелених технологій» у галузі інновацій та швидкого масштабного розгортання ключових екологічно чистих енергетичних технологій у всьому світі, зокрема теплових насосів, удосконалених лічильників, довготривалого зберігання енергії», – резюмував верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

    Нагадаємо, раніше Боррель заявив, що ЄС готовий до припинення поставок газу з Росії.

    Також стало відомо, що Російська Федерація може наростити поставки газу до Європи. Але для цього сторонам треба укласти довгострокові контракти.

    Теги: ЄС США Україна безпека водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЄС візьметься за зміцнення енергобезпеки України разом зі США