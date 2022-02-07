ЄС візьметься за зміцнення енергобезпеки України разом зі США

Боррель каже, також працюватимуть над збільшенням реверсних потоків в межах європейської газотранспортної інфраструктури

Йдеться про збільшення інвестицій у вітчизняні відновлювані джерела енергії та покращення зв'язків із ринком ЄС

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив про намір Європейського Союзу та США зміцнити енергетичну безпеку України. Відповідну заяву дипломат озвучив напередодні своєї поїздки до Вашингтона для участі в засіданні Енергетичної ради ЄС-США.

«У той час, як ми прагнемо вирішувати власні енергетичні та кліматичні цілі ЄС та підвищувати нашу стійкість, ми маємо зробити те саме для України», – підкреслив Боррель.

За його словами, з погляду енергетичної безпеки Україна зараз вже краще підготовлена до будь-якого конфлікту.

Водночас, вказав головний дипломат ЄС, «як і в решті Європи, справжня енергетична безпека може бути забезпечена лише за рахунок збільшення інвестицій у вітчизняні відновлювані джерела енергії та покращення зв'язків із ринком ЄС».

«Зустріч дасть можливість досягти ще тіснішої координації реформ енергетичного ринку, необхідних в Україні для посилення корпоративного управління та прозорості напередодні синхронізації України з європейською електромережею, запланованою на 2023 рік», – продовжив він.

Боррель додав, що ЄС та США також працюватимуть над збільшенням реверсних потоків в межах європейської газотранспортної інфраструктури.

«Але, зрештою, надійна, доступна та безпечна енергія буде з безвуглецевих енергосистем», – висловив надію дипломат.

Ось чому, вказав Боррель, енергоефективність, відновлювані джерела енергії та водень займають важливе місце у порядку денному ЄС і США.

«Енергетична рада дасть поштовх створенню «Трансатлантичного альянсу зелених технологій» у галузі інновацій та швидкого масштабного розгортання ключових екологічно чистих енергетичних технологій у всьому світі, зокрема теплових насосів, удосконалених лічильників, довготривалого зберігання енергії», – резюмував верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Нагадаємо, раніше Боррель заявив, що ЄС готовий до припинення поставок газу з Росії.

Також стало відомо, що Російська Федерація може наростити поставки газу до Європи. Але для цього сторонам треба укласти довгострокові контракти.