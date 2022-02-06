Вторгнення Росії в Україну перекреслить «Північний потік-2» – США
Радник президента США нагадав, що агресія РФ буде мати миттєві наслідки
«Північний потік-2» не буде реалізований у разі вторгнення Росії в Україну, сказав у неділю телеканалу NBC радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
«Якщо Росія вторгнеться в Україну, тим чи іншим чином «Північний потік-2» не реалізовуватиметься. Росія це розуміє», – сказав він напередодні візиту до Вашингтона канцлера ФРН Олафа Шольца.
Він нагадав позицію президента США Джозефа Байдена, що «вторгненням» буде вважатися перетин російсько-українського кордону найменшими силами РФ, за чим підуть санкції.
Салліван також сказав, що Європа має довгий шлях у порятунку від залежності від російського газу та в диверсифікації постачання енергоресурсів. При цьому адміністрація США працює над можливістю постачання зрідженого природного газу з інших місць, окрім РФ, до Європи на випадок надзвичайних обставин, додав радник.
Наприкінці січня міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявляв, що потенційні санкції проти РФ через Україну передбачають блокування «Північного потоку-2».
Нагадаємо, також Салліван переконаний, що «Північний потік-2» не розпочне роботу ще протягом наступних місяців.
До слова, раніше вже лунали заяви з боку США, що «Північний потік-2» є важелем впливу на Росію.
Також стало відомо, що буде з «Північним потоком-2», якщо він не пройде сертифікацію.