Вторгнення Росії в Україну перекреслить «Північний потік-2» – США

Білий дім працює над можливістю постачання до Європи зрідженого природного газу з інших місць

Радник президента США нагадав, що агресія РФ буде мати миттєві наслідки

«Північний потік-2» не буде реалізований у разі вторгнення Росії в Україну, сказав у неділю телеканалу NBC радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

«Якщо Росія вторгнеться в Україну, тим чи іншим чином «Північний потік-2» не реалізовуватиметься. Росія це розуміє», – сказав він напередодні візиту до Вашингтона канцлера ФРН Олафа Шольца.

Він нагадав позицію президента США Джозефа Байдена, що «вторгненням» буде вважатися перетин російсько-українського кордону найменшими силами РФ, за чим підуть санкції.

Салліван також сказав, що Європа має довгий шлях у порятунку від залежності від російського газу та в диверсифікації постачання енергоресурсів. При цьому адміністрація США працює над можливістю постачання зрідженого природного газу з інших місць, окрім РФ, до Європи на випадок надзвичайних обставин, додав радник.

Наприкінці січня міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявляв, що потенційні санкції проти РФ через Україну передбачають блокування «Північного потоку-2».

Нагадаємо, також Салліван переконаний, що «Північний потік-2» не розпочне роботу ще протягом наступних місяців.

До слова, раніше вже лунали заяви з боку США, що «Північний потік-2» є важелем впливу на Росію.

Також стало відомо, що буде з «Північним потоком-2», якщо він не пройде сертифікацію.

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