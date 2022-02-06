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    Вторгнення Росії в Україну перекреслить «Північний потік-2» – США

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    Білий дім працює над можливістю постачання до Європи зрідженого природного газу з інших місць - Вторгнення Росії в Україну перекреслить «Північний потік-2» – США
    Білий дім працює над можливістю постачання до Європи зрідженого природного газу з інших місць
    фото з відкритих джерел

    Радник президента США нагадав, що агресія РФ буде мати миттєві наслідки

    «Північний потік-2» не буде реалізований у разі вторгнення Росії в Україну, сказав у неділю телеканалу NBC радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

    «Якщо Росія вторгнеться в Україну, тим чи іншим чином «Північний потік-2» не реалізовуватиметься. Росія це розуміє», – сказав він напередодні візиту до Вашингтона канцлера ФРН Олафа Шольца.

    Він нагадав позицію президента США Джозефа Байдена, що «вторгненням» буде вважатися перетин російсько-українського кордону найменшими силами РФ, за чим підуть санкції.

    Салліван також сказав, що Європа має довгий шлях у порятунку від залежності від російського газу та в диверсифікації постачання енергоресурсів. При цьому адміністрація США працює над можливістю постачання зрідженого природного газу з інших місць, окрім РФ, до Європи на випадок надзвичайних обставин, додав радник.

    Наприкінці січня міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявляв, що потенційні санкції проти РФ через Україну передбачають блокування «Північного потоку-2».

    Нагадаємо, також Салліван переконаний, що «Північний потік-2» не розпочне роботу ще протягом наступних місяців.

    До слова, раніше вже лунали заяви з боку США, що «Північний потік-2» є важелем впливу на Росію.

    Також стало відомо, що буде з «Північним потоком-2», якщо він не пройде сертифікацію.

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    Теги: Росія США міністр санкції Європа агресія Північний потік-2 радник
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    Вторгнення Росії в Україну перекреслить «Північний потік-2» – США