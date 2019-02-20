ЄС зробив крок до нових правил випуску документів з біометричними даними



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тепер рішення ще має затвердити Рада ЄС на рівні послів

Відповідно до нових правил ідентифікаційні картки будуть випускатися за єдиним зразком у форматі кредитної карти

Європейський Союз погодив нові, єдині для всіх держав-членів правила щодо випуску ідентифікаційних документів для громадян ЄС, що посилить їх надійність та сприятиме зменшенню випадків шахрайства із ними.

Про це повідомляється на сайті Європейської Ради.

Відповідно до нових правил ідентифікаційні картки будуть випускатися за єдиним зразком у форматі кредитної карти, яка включатиме зону для машинного зчитування інформації. Кожна така картка міститиме фотографію власника та відбитки його пальців у цифровому форматі на контактному чипі. Карти також міститимуть код країни, яка їх видала, який буде позначений на прапорі ЄС, зображення якого наноситься на ідентифікаційний документ.

Мінімальний термін дії такого документа п’ять років, максимальний – 10 років. Країнам-членам надано право випускати ідентифікаційні картки довшого терміну дії для осіб віком від 70 років. Ідентифікаційні картки для дітей матимуть термін дії менше п’яти років.

Це рішення ще має затвердити Рада ЄС на рівні послів.

Нові правила набудуть сили за два роки після ухвалення рішення. Це означає, що після цього терміну всі нові особисті документи в країнах ЄС мають випускатися за новими вимогами.

До слова, протягом 2018 року громадяни України оформили майже п’ять мільйонів біометричних паспортів для виїзду за кордон.

Джерело: Укрінформ