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    Єврокомісар звинуватив Росію в поширенні дезінформації

    У Єврокомісії впевнені, що російська влада веде цілеспрямовану кампанію для боротьби із західними демократіями
    Єврокомісія звинувачує російський уряд в цілеспрямованому поширенні в Європі дезінформації. «Навряд чи існують сумніви в тому, що ми нині маємо справу з хитромудрою, вміло керованою і підтримуваною урядом проросійською кампанією дезінформації», - вказав єврокомісар з безпеки Джуліан Кінг в своїй статті, опублікованій в німецькій газеті
    • Сьогодні, 08:38
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    У Єврокомісії впевнені, що російська влада веде цілеспрямовану кампанію для боротьби із західними демократіями

    Єврокомісія звинувачує російський уряд в цілеспрямованому поширенні в Європі дезінформації.

    «Навряд чи існують сумніви в тому, що ми нині маємо справу з хитромудрою, вміло керованою і підтримуваною урядом проросійською кампанією дезінформації», - вказав єврокомісар з безпеки Джуліан Кінг в своїй статті, опублікованій в німецькій газеті Die Welt в суботу, 27 січня.

    «Російські військові використовують інтернет як нове поле бою, застосовуючи в якості зброї неправдиву інформацію», - вказав він.

    Європа повинна активніше боротися з дезінформацією, підкреслив єврокомісар. Як кіберзагрозу він назвав атаки хакерів, поширення комп'ютерних вірусів, онлайн-пропаганду тероризму, спроби за допомогою фейковий новин маніпулювати громадською думкою і перетворити відкриту західну систему в зброю, яку буде направлено на саму ж демократію.

    Єврокомісія, вказав Кінг, вже розробила ряд проектів, націлених як на підвищення компетенції самих користувачів, так і на боротьбу з онлайн-пропагандою ненависті і тероризму.

    Нагадаємо, письменниця та історик з Лондона Енн Епплбаум у статті для The Washington Post пише, що Росія знаходить молодь, яка цікавиться зброєю і виховує її.

    Американський фонд запустив сайт Hamilton 68, який буде відслідковувати російську пропаганду у соцмережі Twitter.

    Папа Римський Франциск заявив, що поширення фейкових новин почалося ще зі змія-спокусника.

    Джерело: Deutsche Welle

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