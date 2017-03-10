Єврокомісар звинуватив Росію в поширенні дезінформації

У Єврокомісії впевнені, що російська влада веде цілеспрямовану кампанію для боротьби із західними демократіями

Єврокомісія звинувачує російський уряд в цілеспрямованому поширенні в Європі дезінформації. «Навряд чи існують сумніви в тому, що ми нині маємо справу з хитромудрою, вміло керованою і підтримуваною урядом проросійською кампанією дезінформації», - вказав єврокомісар з безпеки Джуліан Кінг в своїй статті, опублікованій в німецькій газеті



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У Єврокомісії впевнені, що російська влада веде цілеспрямовану кампанію для боротьби із західними демократіями

Єврокомісія звинувачує російський уряд в цілеспрямованому поширенні в Європі дезінформації.

«Навряд чи існують сумніви в тому, що ми нині маємо справу з хитромудрою, вміло керованою і підтримуваною урядом проросійською кампанією дезінформації», - вказав єврокомісар з безпеки Джуліан Кінг в своїй статті, опублікованій в німецькій газеті Die Welt в суботу, 27 січня.

«Російські військові використовують інтернет як нове поле бою, застосовуючи в якості зброї неправдиву інформацію», - вказав він.

Європа повинна активніше боротися з дезінформацією, підкреслив єврокомісар. Як кіберзагрозу він назвав атаки хакерів, поширення комп'ютерних вірусів, онлайн-пропаганду тероризму, спроби за допомогою фейковий новин маніпулювати громадською думкою і перетворити відкриту західну систему в зброю, яку буде направлено на саму ж демократію.

Єврокомісія, вказав Кінг, вже розробила ряд проектів, націлених як на підвищення компетенції самих користувачів, так і на боротьбу з онлайн-пропагандою ненависті і тероризму.

Нагадаємо, письменниця та історик з Лондона Енн Епплбаум у статті для The Washington Post пише, що Росія знаходить молодь, яка цікавиться зброєю і виховує її.

Американський фонд запустив сайт Hamilton 68, який буде відслідковувати російську пропаганду у соцмережі Twitter.

Папа Римський Франциск заявив, що поширення фейкових новин почалося ще зі змія-спокусника.

Джерело: Deutsche Welle